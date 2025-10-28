Netanyahu ordenó atacar de inmediato la Franja de Gaza: estas serían las razones

La frágil tregua entre Israel y Hamás atraviesa uno de sus momentos más críticos. En las últimas horas, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó al ejército israelí reanudar los bombardeos en la Franja de Gaza.

RELACIONADO El calvario que vivieron 14 colombianas siendo víctimas de trata y prostitución en México

La decisión se conoció a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde confirmó que tras una reunión de seguridad, dio instrucciones para realizar “ataques inmediatos y contundentes” contra objetivos del grupo islamista.

El anuncio podría acabar con el alto el fuego alcanzado bajo mediación de la administración Trump.

¿Por qué Netanyahu ordenó atacar nuevamente la Franja de Gaza?

La Casa Blanca, en cabeza de Donald Trump, había enviado a varios funcionarios de alto nivel a Israel con el propósito de garantizar el cumplimiento del acuerdo y monitorear el proceso desde un centro de comando estadounidense instalado en territorio israelí.

Sin embargo, todo se cayó tras un tiroteo en Rafah y el estancamiento en la devolución de los cuerpos de los rehenes israelíes que murieron en poder de Hamás.

Fuentes oficiales israelíes aseguran que el grupo armado está “retrasando deliberadamente” la entrega de los restos de 13 cautivos.

¿Por qué se ha demorado la entrega de los 13 cuerpos de rehenes?

Durante el fin de semana, Trump exigió públicamente a Hamás “devolver rápidamente los cuerpos de los rehenes fallecidos, incluidos dos ciudadanos estadounidenses”, y advirtió que si no lo hacían, “otros países involucrados en esta gran paz tomarían medidas”.

Aunque reconoció las dificultades logísticas que implica la recuperación de algunos cuerpos, afirmó que “otros pueden ser devueltos ahora y, por alguna razón, no lo están haciendo”.

El lunes, pocas horas antes de cumplirse el plazo de 48 horas fijado por Trump, Hamás entregó los restos de un rehén israelí.

Sin embargo, al día siguiente, Israel denunció que el grupo solo había entregado partes del cuerpo de otro rehén ya identificado hace más de un año, lo que Netanyahu calificó como una “violación directa del acuerdo de paz”.