CANAL RCN
Internacional

Netanyahu viaja a Washington para reunirse con Trump y hablar del programa de misiles de Irán

El primer ministro israelí busca que cualquier negociación con Teherán incluya límites a los misiles balísticos y al apoyo a sus aliados en la región.

Foto: AFP
Foto: AFP

AFP

febrero 10 de 2026
06:53 a. m.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá este miércoles en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de presionar por una línea más dura frente al programa de misiles de Irán, que mantiene a Israel dentro de su radio de alcance. Será el séptimo encuentro entre ambos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, hace poco más de un año.

La cita se produce días después de una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Omán. Trump ha mantenido la presión con un despliegue naval en Oriente Medio y con sanciones más estrictas al petróleo iraní, y ya anticipó que habrá nuevos contactos diplomáticos.

Antes de viajar, Netanyahu afirmó que en la agenda estarán Gaza y la situación regional, pero subrayó que el punto central serán las negociaciones con Irán. Desde su oficina señalaron que el líder israelí insistirá en que cualquier acuerdo no se limite al programa nuclear iraní, sino que incluya restricciones al arsenal de misiles balísticos y al apoyo de Teherán a sus aliados en la región, como Hezbolá, los hutíes de Yemen y Hamás.

Israel y Estados Unidos ya chocaron directamente con Irán en junio pasado, durante una escalada de 12 días en la que se atacaron instalaciones nucleares y objetivos militares. Teherán respondió con lanzamientos de misiles contra territorio israelí, lo que dejó decenas de víctimas. Desde entonces, las autoridades israelíes sostienen que la amenaza misilística es un riesgo distinto y, en algunos aspectos, más inmediato que el propio programa nuclear.

Señalamientos contra el líder israelí, Benjamin Netanyahu

Analistas en Washington señalan que Netanyahu teme que un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán no sea lo suficientemente estricto. “Quiere asegurarse de que los misiles balísticos estén incluidos en cualquier negociación y que Trump los vea como una línea roja”, explicó el profesor Guy Ziv, de la Universidad Americana.

Irán, por su parte, rechaza ampliar el alcance de las conversaciones más allá de su programa nuclear, que afirma tiene fines pacíficos. A pocas horas de la visita de Netanyahu, la cancillería iraní pidió a Washington actuar “con independencia de presiones destructivas”. En paralelo, autoridades iraníes y el sultanato de Omán reiteraron la importancia de retomar el diálogo para resolver las diferencias por vías diplomáticas.

El encuentro en la Casa Blanca marcará un nuevo pulso en una negociación sensible para la estabilidad de Oriente Medio, con los misiles iraníes convertidos en uno de los puntos más críticos de la agenda.

