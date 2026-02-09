CANAL RCN
Internacional

Parlamento venezolano aplaza discusión de ley de amnistía: ¿cuándo será?

La secretaria del poder Legislativo informó la suspensión de la audiencia del martes en la que estaba previsto aprobar la amnistía.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 09 de 2026
09:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Parlamento de Venezuela decidió aplazar el lunes una sesión destinada a aprobar en segunda discusión una ley de amnistía que, en teoría, se traducirá en la liberación de todos los presos políticos, en medio de fuertes presiones de Washington.

Diosdado Cabello desató indignación justificando la detención de Juan Pablo Guanipa
RELACIONADO

Diosdado Cabello desató indignación justificando la detención de Juan Pablo Guanipa

La Asamblea Nacional sesiona normalmente martes y jueves, pero la secretaria del poder Legislativo informó la suspensión de la audiencia del martes en la que estaba previsto aprobar la amnistía y confirmó la del jueves, sin adelantar la agenda.

Los diputados votaron la semana pasada a favor de esta histórica ley que abarca las casi tres décadas del chavismo gobernante en el primero de los dos debates reglamentarios. El instrumento fue impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez, que gobierna de forma interina después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

¿Por qué el régimen en Venezuela volvió a secuestrar a Juan Pablo Guanipa?: Esta sería la razón
RELACIONADO

¿Por qué el régimen en Venezuela volvió a secuestrar a Juan Pablo Guanipa?: Esta sería la razón

El jefe parlamentario, Jorge Rodríguez, había adelantado que la amnistía general sería aprobada el martes. "Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", prometió el viernes a familiares de presos políticos a las afueras de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, en Caracas.

Malestar entre familiares de presos políticos

El proyecto de ley pasa por un proceso de consultas que ya involucró a dirigentes políticos, juristas y miembros del poder judicial. "Vamos todos los sectores del país, vamos a sumar para esta ley de amnistía", dijo este lunes la presidenta Rodríguez durante una alocución televisada desde una planta de alimentos.

Aerolínea volverá a volar a Venezuela: ¿cuál es y desde cuándo reabrirá la ruta?
RELACIONADO

Aerolínea volverá a volar a Venezuela: ¿cuál es y desde cuándo reabrirá la ruta?

El aplazamiento de la sesión parlamentaria del martes generó malestar en familiares de presos políticos. "Hoy te dicen que no va la discusión de la ley de amnistía el día martes, entonces tú te sientes así como que te mintieron, te traicionaron", expresó a la AFP Nelcy Escorcia, de 53 años, quien espera la liberación de su esposo.

La tristeza también invade a Shirley Rincón, con tres familiares presos en Zona 7. "Todo el mundo habla de la ley de amnistía y ayer hubo excarcelaciones sin que la ley esté aprobada, es decir, que no hace falta la ley para hacer excarcelaciones de gente inocente", comentó.

Excarcelaciones y movilización chavista

Según la oenegé Foro Penal, 426 personas detenidas por motivos políticos han salido de prisión desde el 8 de enero, cuando Rodríguez anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones.

El chavismo convocó para el jueves a una marcha por el Día de la Juventud, que se celebra en Venezuela cada 12 de febrero, coincidiendo con la próxima sesión parlamentaria.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Demanda en EE.UU. acusa al ICE de negar medicamentos a una niña latina de 18 meses tras su hospitalización

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello desató indignación justificando la detención de Juan Pablo Guanipa

Narcotráfico

INL confirma que Colombia y EE. UU. destruyen narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

Otras Noticias

Conciertos

Bad Bunny y la música como refugio emocional: millones se sintieron identificados con su show

Bad Bunny y el poder de la música: su conexión emocional con el público va más allá del escenario.

Salario mínimo

Vacaciones 2026: así puede calcular el valor que le pagan con el nuevo salario mínimo

Con el salario mínimo 2026 en $2 millones, así puede calcular cuánto le pagan por vacaciones, la fórmula correcta y los valores según su tiempo trabajado.

Aeropuerto El Dorado

Así funciona el plan de contingencia ante el caos en Migración Colombia en principales aeropuertos del país

Luis Suárez

¡Imparable! Luis Javier Suárez marcó al 90+10 y salvó al Sporting ante Porto

EPS

Largas filas de pacientes de la Nueva EPS por falta de medicamentos: 30.000 fórmulas represadas en Tolima