¿Qué acciones toma Colombia en la frontera tras captura de Nicolás Maduro?

El Ministerio de Defensa activó un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para coordinar una eventual atención humanitaria de migrantes en la frontera con Venezuela.

La reunión, que contó con la presencia del ministro Pedro Sánchez y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, se realizó horas después del histórico arresto de Nicolás Maduro.

Los planes de Colombia

Durante el encuentro, las autoridades analizaron la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que operará bajo tres líneas estratégicas. La primera será la diplomacia, liderada directamente por el presidente Gustavo Petro.

La segunda se enfocará en la atención humanitaria, incluyendo asistencia en salud a través de diferentes centros médicos y la garantía del derecho a la educación. Por último, la tercera corresponde a la seguridad fronteriza, aspecto que cobra especial relevancia considerando que Colombia comparte con Venezuela más de 2.200 kilómetros.

¿Cómo será la ayuda humanitaria?

El ministro advirtió sobre la presencia de grupos criminales en la zona del Catatumbo, específicamente el ELN, al que describió como el cartel del narcotráfico. Respecto a la atención humanitaria, señaló que se hará cuando sea conveniente el retorno al país vecino. Este proceso será liderado por el Dapre y el Ministerio del Interior.

El despliegue de unidades militares y policiales se visibiliza en los pasos limítrofes entre Norte de Santander y Táchira. “Es importante resaltar que proteger la democracia es también proteger a nuestro presidente Gustavo Petro. Creo que es un llamado muy importante donde debemos estar unidos como pueblo colombiano”, sostuvo Rodríguez.

Cabe recordar que hace algunos días, el ELN entró en combates con las disidencias en Filo Grande, El Tarra en Norte de Santander. Son miles las personas que fueron víctimas de desplazamiento en una zona como Catatumbo que lleva un año siendo testigo de la barbarie.