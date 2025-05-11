CANAL RCN
Internacional

Nicolás Maduro se comparó con Karol G en programa de tv: así se burló en vivo

Nicolás Maduro se comparó con Karol G y otros artistas en medio de la tensión que vive con Donald Trump.

Fotos: AFP y IG Karol G.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
06:53 a. m.
En medio de un contexto de escalada de tensiones con Estados Unidos, que incluye una creciente presencia militar norteamericana en el mar Caribe y una millonaria recompensa por su captura, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, optó por abordar su notoriedad internacional con una inusual mezcla de burla y desafío.

Durante un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y ante los medios estatales, Maduro se comparó con Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny, afirmando ser más famoso que estas estrellas. Esta sorprendente aseveración surgió a raíz de la constante cobertura de su imagen en los medios estadounidenses.

¿Nicolás Maduro más famoso que las estrellas del pop y reggaeton?

Con un tono bromista, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario se refirió a su presencia recurrente en canales como Fox News y CNN.

Soy famoso, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos, ahorita, que la cantante colombiana Karol G y soy más famoso que el puertorriqueño Bad Bunny, expresó el líder chavista, desatando risas entre los miembros de su partido.

Incluso bromeó con la idea de "grabar un disco" dada su supuesta popularidad.

Maduro admitió que aún se asombra de verse en los medios estadounidenses, preguntándose con ironía:

Yo me asombro de ver mi foto y mi imagen en Fox News y CNN y digo ‘coño, hasta dónde llegaste, Nico

Millonarias recompensas y tensiones entre Maduro y Trump

Las declaraciones de Maduro se dieron días después de que la administración de Donald Trump sugiriera que los días del mandatario venezolano estaban contados, aunque desestimando una posible acción militar directa. En respuesta, Maduro adoptó una postura de firmeza.

¿Qué temen de mí? ¡Si no soy yo, es un pueblo de pie, de batalla, bolivariano y chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás

El líder del régimen rechazó cualquier intento de humillación o rendición, sentenciando que el pueblo venezolano es "chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás, que no será rendido jamás y que logrará vencer al imperialismo en cualquiera de las amenazas que intenten contra nuestra patria amada", concluyó.

