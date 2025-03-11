CANAL RCN
Internacional

El plan con el que EE. UU. buscaría estar cada vez más cerca de Venezuela: ¿Preocupación para Maduro?

Reuters reveló un informe con los detalles de este plan, el cual incluye una conocida base naval y otra serie de acciones.

Estados Unidos refuerza su despliegue militar cerca de Venezuela.
Estados Unidos refuerza su despliegue militar cerca de Venezuela. Foto: AFP.

Reuters

noviembre 03 de 2025
07:50 p. m.
Reuters elaboró una investigación en la que detalló la preparación que Estados Unidos estaría teniendo para tener una base militar cerca a Venezuela.

La tensión en el Caribe y Pacífico por el despliegue militar de Estados Unidos crece a medida que pasan los días. Son más de 10 los ataques aéreos de las tropas contra presuntas narcolanchas, dejando un elevado número de muertes (superior a las 60).

Ataques aéreos dejan más de 60 muertes

Los investigadores de Reuters revelaron que Estados Unidos estaría buscando modernizar una antigua base naval usada en la Guerra Fría en el Caribe. El propósito sería estar cerca de Venezuela (a 500 millas siendo exactos), lo que es igual a seguirle los talones al régimen de Nicolás Maduro.

Esta base tiene como nombre Roosevelt Roads y está ubicada en Puerto Rico, siendo catalogada hace décadas como una de las más grandes mundialmente hablando. La última vez que tuvo acción fue en 2004, cuando las tropas de la Armada abandonaron las instalaciones.

La gigante base naval con la que Estados Unidos reforzaría su despliegue

A través de las remodelaciones, la base naval podría recibir una alta cantidad de aviones caza. Reuters estuvo fotografiando los avances en este proceso, el cual se busca esté listo en corto plazo por la amenaza que aún representa el régimen.

Los planes de Estados Unidos no estarían enfocados solamente en readecuar la base. La idea también es construir aeropuertos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Fuentes militares le confirmaron a Reuters que el proyecto permitiría albergar más tropas y poner en marcha operaciones con mayor efectividad.

“Está diseñado para aterrorizar al régimen de Maduro y a los generales que los rodean, con la esperanza de que cree fisuras”, esto comentó uno de los investigadores del informe, Christopher Hernández-Roy.

El arsenal marítimo de Estados Unidos es potente. No por nada están desplegados el Gravely, Stockdale, Iwo Jima, Joshua Humphreys, Lake Erie, San Antonio y Jason Dunham. Además, han volado el Rockwell B-1B Lancer, el Boeing B-52 Stratofortress, el Boeing C-17 Globemaster III y el Boeing P-8 Poseidón.

