Estados Unidos buscó al piloto de Maduro para capturarlo: revelaron detalles de la operación

En una operación que parece salida de un thriller de espionaje, Estados Unidos buscó al piloto de Nicolás Maduro para que entregara al líder venezolano y así facilitar su captura, según una investigación periodística difundida por la Associated Press.

Documentos y fuentes citadas por el medio mencionaron cómo un agente del Departamento de Seguridad Nacional intentó reclutar al piloto de Maduro con la promesa de dinero y protección.

¿Cómo intentó convencer EE.UU. al piloto de Nicolás Maduro?

La investigación de la AP reveló reuniones clandestinas, mensajes encriptados y conversaciones que se extendieron por meses entre el agente Edwin López, destacado en la legación estadounidense en República Dominicana y el piloto, identificado como el general Bitner Villegas.

El plan propuesto era preciso: el piloto debía desviar discretamente el avión presidencial a un territorio donde fuerzas estadounidenses pudieran detener a Maduro.

A cambio, se le ofrecía una recompensa económica millonaria y garantías de protección. Estos hechos, y los intercambios de texto revisados por la AP, confirman la magnitud del operativo.

Las gestiones para capturar a Maduro a través de su piloto

Según los reportes, Villegas no aceptó convertirse en cómplice y terminó bloqueando los contactos; las gestiones no prosperaron y la operación quedó frustrada.

El informe también señaló que, tras el intento fallido, se produjeron campañas para sembrar dudas sobre la lealtad del piloto dentro del círculo chavista, generando episodios de confrontación mediática y reacciones oficiales en Venezuela.

El complot, liderado por un veterano agente federal, dejó al descubierto la magnitud de los esfuerzos de Washington por capturar a Nicolás Maduro, a quien las autoridades estadounidenses acusan de narcoterrorismo y corrupción a gran escala.

Aunque el plan nunca se concretó, las revelaciones muestran la determinación de ciertos sectores del gobierno norteamericano de llevar al líder venezolano ante la justicia internacional.