VIDEO | Nicolás Maduro defendió al presidente Petro y señaló a Daniel Noboa del tráfico de drogas

En las últimas horas, Nicolás Maduro afirmó en medio de su habitual programa que las drogas producidas en Colombia, Perú y Bolivia son enviadas a través de buques de Ecuador.

Según Maduro, estos buques estarían vinculados con el presidente Daniel Noboa y que, según él, la inteligencia estadounidense tiene conocimiento de ello.

Así fue como Maduro defendió al presidente Petro de señalamientos por narcotráfico

Ante las declaraciones de Maduro, el mandatario ecuatoriano no se ha pronunciado.

Eso lo saben los organismos de inteligencia policial de Estados Unidos, lo saben el FBI, lo saben la DEA, lo saben los militares estadounidenses, lo saben, que todo sale para Estados Unidos por el Pacífico y están llevando toda esa droga, como lo ha denunciado el presidente Gustavo Petro, que conoce bastante este tema porque lo ha combatido, ha sido el gran combatiente colombiano contra el narcotráfico allá en ese país.

Donald Trump dijo que las horas de Nicolás Maduro están contadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que cree que los días de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela están contados, pero minimizó los temores a una guerra inminente contra el país sudamericano.

Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que Estados Unidos envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

"Lo dudo. No lo creo", declaró Trump al programa "60 Minutes", al responder una pregunta sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela.

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: "Diría que sí. Creo que sí".