CANAL RCN
Internacional

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, salió de prisión tras 20 días: ¿Qué pasará con el caso?

El exmandatario fue condenado por un caso que se remonta a 2007, cuando inició su presidencia.

Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy. Foto: AFP.

AFP

noviembre 10 de 2025
01:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 10 de noviembre, el expresidente Nicolas Sarkozy salió de la prisión luego de estar 20 días. Al exmandatario lo condenaron por asociación ilícita.

El expresidente francés Sarkozy, culpable de financiación ilegal de campaña
RELACIONADO

El expresidente francés Sarkozy, culpable de financiación ilegal de campaña

El pasado 21 de octubre se dio la histórica decisión en Francia. Ese mismo día, luego de conocer su condena, el expresidente solicitó su libertad condicional basándose en la normativa que cobija a los mayores de 70 años.

¿Por qué condenaron a Sarkozy?

Sarkozy ejerció como presidente entre 2007 y 2012. La condena tuvo que ver con los acercamientos que tuvo con Libia cuando estaba bajo el mandato de Muamar el Gadafi.

Las pesquisas apuntan que cinco meses antes de la elección, Sarkozy habría recibido a Gadafi en París y allí supuestamente se empezó a orquestar este acto de corrupción.

Las investigaciones revelaron que estos vínculos tuvieron como fin la obtención de fondos para financiar la campaña de 2007. Si bien no se comprobó que el dinero hubiese entrado, sí salió de Libia.

¿Qué vendrá para el proceso?

Tras la solicitud, el Tribunal de París la aceptó y ordenó que el expresidente recobrara su libertad. Sin embargo, deberá regirse a las medidas de control judicial y no podrá abandonar suelo francés.

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, enfrenta juicio por presunta corrupción
RELACIONADO

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, enfrenta juicio por presunta corrupción

“Se ha aplicado la ley. Ahora voy a preparar el juicio de apelación. Toda mi energía se centra en un único objetivo: demostrar mi inocencia. La verdad prevalecerá”, este fue el mensaje de Sarkozy en sus redes sociales.

Se espera que en marzo de 2026 se ponga en marcha el juicio de apelación. Mientras tanto, el expresidente no podrá contactarse con quienes eran sus aliados también salpicados en el caso, como lo es Gérald Darmanin

Christophe Ingrain, abogado de Sarkozy, afirmó que si su cliente seguía más tiempo en prisión, implicaría un riesgo para su seguridad. Este argumento fue respaldado por la Fiscalía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Presidente Trump ordena a controladores aéreos a regresar a sus puestos de trabajo: desde septiembre no les pagan

Volcanes

VIDEO | Uno de los volcanes más activos del mundo entró en erupción: así se vio la expulsión de lava

Artistas

Una reina de belleza murió un trágico accidente: esto es lo que se sabe

Otras Noticias

Fuerza Aérea Colombiana

Comandante de la Fuerza Aeroespacial: aviones Gripen dan a Colombia capacidades aéreas de élite

La FAC inicia la renovación de su flota con aeronaves de última generación que fortalecen la soberanía nacional.

Selección Colombia

Desde Liverpool reaccionaron al descomunal gol de Luis Díaz en Alemania: esto dijeron

La anotación del guajiro ha sido elogiada en Alemania y otros países del continente europeo.

Pensiones

Ley aclara si sobrinos pueden heredar pensión en Colombia: téngalo en cuenta

Artistas

¿Un icónico cantante colombiano está afrontando una crisis económica? Esta fue su sorprendente confesión

Cuidado personal

¿Qué pasa si se duerme con maquillaje? esto es lo que debe saber