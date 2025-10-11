Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, salió de prisión tras 20 días: ¿Qué pasará con el caso?

Este lunes 10 de noviembre, el expresidente Nicolas Sarkozy salió de la prisión luego de estar 20 días. Al exmandatario lo condenaron por asociación ilícita.

El pasado 21 de octubre se dio la histórica decisión en Francia. Ese mismo día, luego de conocer su condena, el expresidente solicitó su libertad condicional basándose en la normativa que cobija a los mayores de 70 años.

¿Por qué condenaron a Sarkozy?

Sarkozy ejerció como presidente entre 2007 y 2012. La condena tuvo que ver con los acercamientos que tuvo con Libia cuando estaba bajo el mandato de Muamar el Gadafi.

Las pesquisas apuntan que cinco meses antes de la elección, Sarkozy habría recibido a Gadafi en París y allí supuestamente se empezó a orquestar este acto de corrupción.

Las investigaciones revelaron que estos vínculos tuvieron como fin la obtención de fondos para financiar la campaña de 2007. Si bien no se comprobó que el dinero hubiese entrado, sí salió de Libia.

¿Qué vendrá para el proceso?

Tras la solicitud, el Tribunal de París la aceptó y ordenó que el expresidente recobrara su libertad. Sin embargo, deberá regirse a las medidas de control judicial y no podrá abandonar suelo francés.

“Se ha aplicado la ley. Ahora voy a preparar el juicio de apelación. Toda mi energía se centra en un único objetivo: demostrar mi inocencia. La verdad prevalecerá”, este fue el mensaje de Sarkozy en sus redes sociales.

Se espera que en marzo de 2026 se ponga en marcha el juicio de apelación. Mientras tanto, el expresidente no podrá contactarse con quienes eran sus aliados también salpicados en el caso, como lo es Gérald Darmanin

Christophe Ingrain, abogado de Sarkozy, afirmó que si su cliente seguía más tiempo en prisión, implicaría un riesgo para su seguridad. Este argumento fue respaldado por la Fiscalía.