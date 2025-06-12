Murió exgobernador venezolano en el Helicoide, el llamado centro de tortura de los presos políticos

Un exgobernador opositor de Venezuela procesado por terrorismo e instigación al odio murió privado de la libertad en el Helicoide, el sábado 6 de diciembre.

Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), fue detenido por el régimen venezolano en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección de Nicolás Maduro en 2024.

La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, en su mayoría acusados de terrorismo. De esos presos políticos, 2.000 habrían sido excarcelados.

Exgobernador Alfredo Díaz llevaba un año preso por el régimen

El exgobernador “llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", confirmó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, defensora de los derechos de los presos políticos.

El político había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado, indicó el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal.

Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público.

Exgobernador Alfredo Díaz es el preso político 17 muerto en una cárcel

Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, aseguró Romero.

La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar.

Alfredo Díaz, de 55 años, se convierte en el sexto opositor muerto en prisión desde noviembre de 2024 que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.

Según el recuento más reciente de Foro Penal en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.