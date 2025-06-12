CANAL RCN
Internacional

Exembajador de EE. UU. aclara si Trump podría ordenar un ataque terrestre en Colombia

Las tensiones entre Trump y el presidente Gustavo Petro alimentan especulaciones y mantienen un ambiente diplomático incómodo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
06:06 p. m.
En los últimos meses, la relación entre Colombia y Estados Unidos se ha visto tensionada por diferentes declaraciones de sus respectivos mandatarios.

¿Qué dijo el exembajador de EE. UU. sobre Colombia?

Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, se refirió a la posibilidad de que Washington considere una operación militar terrestre como respuesta al avance del narcotráfico en la región.

Según explicó, este tipo de mensajes deben interpretarse dentro del contexto político interno de Estados Unidos, donde un discurso más duro frente al narcotráfico suele conectar con ciertos sectores del electorado, especialmente en épocas de fuerte polarización.

Whitaker también aclaró que, aunque Colombia sigue siendo uno de los principales productores de cocaína, no representa un objetivo militar estratégico para Washington. Por eso, la idea de un ataque terrestre tendría poco sustento práctico y político.

¿Es posible un ataque militar?

Expertos coinciden en que una intervención para destruir laboratorios de droga en territorio colombiano tendría poca viabilidad. Desde el punto de vista legal, cualquier acción militar requeriría autorización del Congreso de Estados Unidos, un proceso complejo y poco probable.

Además, la mayoría de estos laboratorios son móviles o están en zonas de difícil acceso, por lo que operaciones puntuales, y no un despliegue masivo, serían las que, en teoría, podrían ejecutarse.

Por ahora, las tensiones entre Trump y el presidente Gustavo Petro alimentan especulaciones y mantienen un ambiente diplomático incómodo. El diálogo entre ambos gobiernos sigue siendo limitado, y la confrontación pública se ha convertido en una herramienta política utilizada por ambas partes.

