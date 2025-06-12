Pilas: estos son los principales riesgos de mezclar comida con licor en navidad

Con el inicio de diciembre las personas se ven impulsadas a celebrar alrededor de las mesas con sus seres queridos por lo que la comida y el licor se convierten en factores fundamentales para festejar.

Sin embargo, los especialistas han hecho especial énfasis en las recomendaciones que se deben tener en cuenta para evitar intoxicaciones, malestares estomacales e indigestión.

Es así como algunos especialistas dieron a conocer algunas combinaciones que definitivamente ninguna persona debe realizar en esta navidad.

RELACIONADO Cirujanos alertan el riesgo de quemaduras graves tras uso casero de inhalación con vapor

Alimentos que no se deberían mezclar con alcohol

Expertos señalan que el consumo de pan con cerveza puede deshidratar el cuerpo a raíz del exceso de levadura que ambos productos tienen. De esta manera, el hígado podría esforzarse el doble para procesar el alcohol, generando hinchazón o problemas digestivos.

Los lácteos deben ser evitados a toda costa antes y después del consumo de alcohol ya que esta combinación podría generar algunas infecciones, dolor estomacal fuerte, diarrea o incluso en algunas personas estreñimiento.

Los alimentos picantes tampoco van bien junto al licor ya que pueden retrasar el proceso de vaciado del estómago al generar reflujo y acidez. Las papas saladas también entran como opciones no recomendadas ya que el sodio puede causar distintos problemas estomacales.

Finalmente, la pizza es otro de los no recomendados ya que la masa de esta no se podrá digerir de manera adecuada si se encuentra con el alcohol.

Alimentos que pueden causar un aumento de peso en navidad

Según una encuesta, publicada por la Universidad Manuela Beltrán, el 39,1% de las personas participantes manifestaron que durante diciembre ganan entre 1 y 2 kilos durante el mes. Otro 5,1% sube entre 3 y 4 kilos, y un 0,6% supera los 4 kilos.

También, se identificó que algunos de los alimentos que se consumen con mayor frecuencia, la respuesta es contundente: el 29,5% marca “todas las anteriores”, lo que incluye dulces, fritos, comidas rápidas y alcohol.

Los dulces típicos como la natilla, buñuelos con arequipe y postres caseros encabezan la lista con 28,2%. Los fritos les siguen con 26,9%. El alcohol representa un 8,3% y las comidas rápidas un 7,1%.