Exclusivo: “Es un lugar horrible, con huecos, ratas y gente tirada en el piso”: Nina Caicedo reveló detalles de su retención en Cancún

El sueño de celebrar su cumpleaños en Cancún se convirtió en una pesadilla. Nina Caicedo Vargas no pudo ni salir del aeropuerto y sus planes cambiaron radialmente. El padre de la actriz colombiana confirmó que la habían retenido en el aeropuerto de Cancún. Ella le alcanzó a avisar antes de que las autoridades mexicanas le quitaran su celular y pasaporte. Luego se conoció que la deportarían en la misma aerolínea en la que viajó el viernes 3 de febrero en horas de la noche.

En contexto: Actriz Nina Caicedo fue retenida en aeropuerto de Cancún

Un equipo periodístico de Noticias RCN estuvo esperando la llegada de la actriz colombiana al Aeropuerto El Dorado. Cuando por fin se encontraba en la capital, se abrazó con sus familiares y reveló los difíciles momentos que tuvo que vivir mientras estuvo retenida.

Yo estaba tranquila hasta que me encierran en un espacio horrible, creen que los que estamos allí somos delincuentes.

La zozobra era mayor porque ella no entendía lo que pasaba. “Me dijeron que tenía una alerta, pero no me decían que era, me detuvieron y considero que fue arbitrario porque yo no sabía el motivo, no podía hacer nada, ni comunicarme, la comunicación es muy mala por el wifi del aeropuerto que todo el mundo utiliza”.

Asegura que el trato que recibió fue inhumano. “No me habían dado ni un vaso con agua y eran las 3:00 p.m. El trato es inhumano, si quieren que me devuelvan a mi país, yo me devuelvo feliz, pero fui tratada como una delincuente”.

Nina estaba totalmente incomunicada y con el paso de las horas el desespero fue mayor. No sabía a quién acudir. “Mi calvario comienza cuando toman la decisión de devolverme, pero me llevan al lugar donde lo detienen a uno. Es un espacio horrible, lleno de huecos, tiene ratas, gente tirada en el piso, yo les preguntaba y decían que llevaban 2 o 3 días, ahí me preocupé”.

La clave para salir de donde estaba retenida estuvo en la conversación que tuvo con su padre antes de quedar incomunicada. El padre de la actriz agradeció la atención prestada por los medios y aseguró que gracias a esto su hija pudo retornar al país pronto.

Por ahora la actriz espera pasar esta situación. “Este tipo de denuncias son muy importante antes y agradezco que estén aquí, lo importante primero es tranquilizarme y pensar que se puede hacer”.