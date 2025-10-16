“No hay equidistancia entre el crimen y la justicia”: María Corina Machado tras recibir el Nobel de Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, reflexiona en entrevista exclusiva con el programa La Noche, de Claudia Gurisatti, sobre el significado del premio, no como un logro personal, sino como un homenaje al sufrimiento y la perseverancia de millones de venezolanos que actualmente enfrentan el exilio, la represión y la pérdida.

Machado también comenta sobre las respuestas de líderes regionales ante su reconocimiento, incluyendo el silencio de algunas figuras políticas y las felicitaciones de otras.

Además, analiza el contexto geopolítico actual, como el despliegue militar del gobierno de Donald Trump en el Caribe y la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Claudia Gurisatti: Ha sido muy generosa usted en ofrecerle este premio al pueblo venezolano, que es el que ha sufrido, pero es que María Corina Machado también ha sufrido mucho.

María Corina Machado: “Somos millones los que hemos vivido eso, Claudia, piensa en los casi nueve millones de venezolanos que han tenido que dejar su país y dejar todo aquí. Yo sé que en las cárceles de Venezuela el viernes hubo un grito de felicidad y ¿saben qué? Compartido incluso con los custodios, que también son presos políticos. Entonces, sí, ha sido muchos años donde, lo hablamos tú y yo, una oportunidad, yo he sentido también mucha culpa por lo que le he quitado a mi familia, sobre todo a mis hijos, por el miedo con el cual han vivido, por la indignación de ver el honor de su mamá o de su familia atacado".

El trino del presidente Gustavo Petro

C.G: El presidente Gustavo Petro hace una felicitación muy vaga y refiriéndose a Wangari Maathai, que también fue Premio Nobel, que incluso en el Nobel lo ponen de antecedentes, otra mujer que se lo ganó, que ya falleció, y prefiere felicitarla primero a ella, luego a ti.

MCM: "Cada líder, cada jefe de Estado, cada ciudadano tiene que elegir, pero no hay un punto medio, no hay equidistancia entre el crimen y la justicia, entre la opresión y la libertad, entre la muerte y la vida, y la lucha que estamos dando a los venezolanos es por la vida".

El silencio de la presidenta Claudia Sheinbaum

C.G: Hay otra reacción que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo como mujer: la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿cómo interpreta un silencio de una mujer tan cercana de América Latina frente a este galardón para usted?

MCM: "Todos sabemos que los silencios muchas veces dicen más que los adornados discursos. Sin embargo, te repito lo mismo que dije de Colombia, el respaldo que hemos sentido de México, de instituciones mexicanas, de ciudadanos, de académicos, de artistas, periodistas, ha sido una belleza, realmente una belleza".

La presión militar de Estados Unidos a Venezuela

C.G: Y aquí entra el papel también de la presión militar por parte de los Estados Unidos, ese gran despliegue naval de los Estados Unidos en el Caribe, ¿qué opina nuestra premio Nobel de Paz sobre esta presión por parte de Estados Unidos y sobre la advertencia de que Maduro debe irse por las buenas?

MCM: "Como estructura criminal se soporta en la entrada de estos flujos ilegales del narcotráfico, del oro de sangre, del contrabando de minerales, de seres humanos, de armas. Hay que cortar esos flujos. Esa es la prioridad. Nosotros habíamos estado pidiendo que esto se hiciera desde hace muchos años, que se aplicara la ley internacional, que se hiciera pública toda la información que tienen tantas agencias y gobiernos sobre los negocios criminales de Maduro y todo su entorno. Finalmente, esto está ocurriendo".