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La primera imagen de Nicolás Maduro durante su segunda audiencia: actitud nerviosa y silenciosa

NTN24 conoció detalles sobre cómo transcurrió el juicio del 26 de marzo.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 27 de 2026
07:01 a. m.
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La atención del planeta estuvo en Nueva York durante el jueves 26 de marzo, debido a que se llevó a cabo la segunda audiencia de Nicolás Maduro ante la justicia.

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Bajo la administración del presidente Donald Trump, se les puso punto final a los casi 13 años de régimen de Maduro. Unidades militares pisaron territorio venezolano y lo extrajeron el sábado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores.

Juez no desestimó los cargos: falló la estrategia de la defensa

Un par de días después fue la primera comparecencia, en la que Maduro se declaró inocente, aseguró seguir siendo el presidente de Venezuela y ser un prisionero de guerra. Lo acusan por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra, ametralladoras y explosivos, y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico.

La segunda audiencia no duró más de una hora y el juez Alvin Hellerstein fue claro en no desestimar los cargos. Semanas antes, la defensa de Maduro, Barry Pollack, aseguró que el proceso no estaba siendo justo, por el hecho que no se le estaba permitiendo al régimen costear los gastos del juicio.

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Además, el presidente Trump aseguró que iba a enfrentar más cargos a medida que avance el proceso: “Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Asumo que tendrá un juicio justo, pero imagino que enfrentará otros juicios”.

Mientras se desarrollaba la audiencia, a las afueras hubo manifestantes que protestaron. Algunos a favor de que Maduro siga preso, mientras que otros exigieron que fuera dejado en libertad inmediatamente.

Actitud nerviosa y silenciosa

Si bien no hubo grabaciones, el mundo conoció detalles de la audiencia gracias a los bocetos. Maduro tuvo una actitud silenciosa, nerviosa e intimidada. Además, no estaba esposado y lo único que dijo fue ‘good morning’ (buenos días), según conoció NTN24.

Un punto importante es que estuvo alejado de Flores, concretamente cada uno en los extremos. Maduro también estuvo sumiso, diferente a la actitud que tuvo en la primera audiencia del 5 de enero.

Le puede interesar: Silencioso, nervioso y agazapado: así se vio Maduro ante la justicia de EE. UU., que no cayó en la maniobra de su defensa

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