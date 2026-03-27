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Sena abrió vacantes de teletrabajo con salarios de hasta $5 millones

El Sena anunció la apertura de convocatorias laborales para personas con y sin experiencia.

Sena
Foto: Pixabay | Imagen de referencia

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
11:49 a. m.
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El Servicio Nacional de Aprendizaje anunció la apertura de una nueva convocatoria laboral a través de la Agencia Pública de Empleo, una iniciativa que busca facilitar el acceso al trabajo formal para miles de colombianos. Esta oferta incluye vacantes en distintas áreas y niveles de experiencia, lo que permite que tanto personas que están iniciando su vida laboral como profesionales con trayectoria puedan postularse.

De acuerdo con la entidad, las oportunidades estarán disponibles en diferentes momentos, con fechas de cierre distribuidas entre el 31 de marzo, los primeros días de abril y hasta el 25 del mismo mes. Esta modalidad escalonada permite que los aspirantes tengan más tiempo para revisar las ofertas y completar su proceso de inscripción según el cargo de su interés.

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Vacantes variadas y condiciones inclusivas

Las opciones laborales disponibles abarcan múltiples sectores productivos. Entre los perfiles requeridos se encuentran cargos como representante de servicio especializado, regente de farmacia, agente de ventas en publicidad, analista de datos, ingeniero de sistemas, soldador y agente de seguros, entre otros. Esta diversidad responde a la necesidad de talento en áreas tanto técnicas como profesionales.

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es su enfoque inclusivo. No se exige libreta militar como requisito para postularse, ni se tiene en cuenta el estado civil de los aspirantes durante el proceso de selección. Esto amplía las posibilidades de acceso y promueve una mayor equidad en el mercado laboral.

Asimismo, todas las vacantes contemplan la posibilidad de teletrabajo, una alternativa que ha ganado relevancia en los últimos años por su flexibilidad. Esta modalidad permite a los trabajadores desempeñar sus funciones desde casa u otros espacios, facilitando la conciliación entre la vida personal y profesional.

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Salarios competitivos y proceso de inscripción

En cuanto a la remuneración, los salarios ofrecidos oscilan entre $1.500.000 y $5.500.000, dependiendo del cargo, la experiencia requerida y las competencias técnicas exigidas por cada empresa. Este rango resulta atractivo para distintos perfiles y refleja la variedad de posiciones disponibles.

Para participar en la convocatoria, los interesados deben ingresar a la plataforma de la Agencia Pública de Empleo y actualizar su hoja de vida en la opción destinada a personas. Este paso es fundamental, ya que permite a las empresas identificar a los candidatos que mejor se ajusten a sus necesidades.

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La iniciativa del SENA reafirma su compromiso con la generación de oportunidades laborales y el fortalecimiento del empleo en el país, brindando herramientas concretas para conectar a los ciudadanos con el sector productivo en un entorno cada vez más dinámico.

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