CANAL RCN
Internacional

Guerra en Oriente Medio se intensifica: ataques, tensión global y posibles diálogos en curso

El conflicto escala con nuevos bombardeos, bloqueos estratégicos y advertencias internacionales, mientras se abren tímidas puertas al diálogo.

Foto: AFP
Foto: AFP

AFP

marzo 27 de 2026
06:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La guerra en Oriente Medio continúa agravándose con una serie de घटनos que reflejan tanto la intensificación militar como los intentos diplomáticos por contener la crisis. En medio de este panorama, la comunidad internacional sigue en alerta por el impacto que este conflicto puede tener a nivel global.

Trump frena por 10 días más los ataques a centrales eléctricas de Irán
RELACIONADO

Trump frena por 10 días más los ataques a centrales eléctricas de Irán

Uno de los hechos más relevantes es la posibilidad de que Estados Unidos e Irán avancen hacia conversaciones directas en los próximos días. Según información conocida a través de autoridades europeas, estos acercamientos podrían darse en Pakistán, luego de contactos indirectos que ya se venían desarrollando. Aunque no hay confirmación oficial de ambas partes, este escenario abre una leve esperanza en medio de la escalada.

Escalada militar y presión internacional

Mientras se habla de diálogo, en el terreno la confrontación no se detiene. Irán aseguró haber impuesto restricciones en el estrecho de Ormuz, obligando a embarcaciones a cambiar su rumbo y advirtiendo sobre el cierre de esta ruta clave para el comercio de petróleo. Esta situación genera preocupación por el impacto en la economía mundial, debido a la importancia estratégica de ese paso marítimo.

En paralelo, los ataques continúan. Fuerzas iraníes han lanzado misiles y drones contra objetivos en Israel y contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en varios países del Golfo. Por su parte, Israel confirmó bombardeos “a gran escala” en Teherán, en lo que describe como operaciones dirigidas a infraestructura del régimen iraní.

A esto se suma la denuncia de daños a por lo menos 120 sitios culturales en Irán, entre museos y edificios históricos, lo que agrava el impacto del conflicto sobre el patrimonio del país. Desde Naciones Unidas también se encendieron las alarmas tras el bombardeo de una escuela, por el cual se pidió una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido.

En el ámbito diplomático, el conflicto domina la agenda del G7, reunido en Francia, donde varios países han insistido en la necesidad de una solución rápida. Al mismo tiempo, Estados Unidos evalúa enviar hasta 10.000 soldados adicionales a la región, una decisión que podría marcar un nuevo punto de inflexión en la guerra.

Revelaron videos del fuerte operativo que trasladó a Maduro a la cárcel en EE. UU.
RELACIONADO

Revelaron videos del fuerte operativo que trasladó a Maduro a la cárcel en EE. UU.

Tras casi un mes de enfrentamientos, la situación sigue siendo incierta. Entre ataques, advertencias y posibles negociaciones, el mundo observa con preocupación el rumbo de un conflicto que podría tener consecuencias mucho más amplias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump frena por 10 días más los ataques a centrales eléctricas de Irán

Estados Unidos

Melania Trump sorprendió al llegar junto a un robot humanoide a la Casa Blanca

Nicolás Maduro

Revelaron videos del fuerte operativo que trasladó a Maduro a la cárcel en EE. UU.

Otras Noticias

La casa de los famosos

¡Histeria! El camión de la mudanza se llevó para siempre a un jugador de La Casa de los Famosos

El caos en la casa se desató ante la segunda visita del camión de la mudanza que se llevó a una celebridad.

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 26 de marzo de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 26 de marzo de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Iván Márquez

Contundente ataque militar contra facción de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés deja seis muertos

Selección Colombia

Colombia perdió ante Croacia y rompió su invicto: vea los goles del partido

Enfermedades

Cáncer de cuello uterino: ¿cómo reducir el riesgo de tener esta enfermedad?