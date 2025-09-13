Sushila Karki se convierte en la primera mujer jefa de gobierno en Nepal: el país vuelve a la calma

La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, juró como primera ministra este viernes para liderar una transición después de las protestas violentas de esta semana que obligaron a dimitir a su predecesor.

Karki, de 73 años, se convirtió en la primera mujer jefa del gobierno de Nepal y en principio dirigirá el país hasta la celebración de elecciones legislativas en marzo.

La magistrada tomó posesión del cargo vestida con un sari rojo en una ceremonia ante el presidente Ram Chandra Paudel y un reducido grupo de invitados, tras una semana de caos en este país del Himalaya.

Karki asume el poder tras protestas juveniles y disolución del Parlamento

"¡Felicidades! Le deseamos éxito a usted y al país", dijo a Karki el jefe de Estado, tras la ceremonia de juramento, transmitida por la televisión estatal.

Tan pronto asumió el cargo, el presidente ordenó la disolución del Parlamento y fijó la fecha de las elecciones parlamentarias al 5 de marzo de 2026, anunció a AFP su portavoz, Kiran Pokharel.

La disolución del Parlamento figuraba entre las principales exigencias del movimiento de jóvenes de la "Generación Z" que capitanearon las protestas.

El país de 30 millones de habitantes entró en crisis después de que las autoridades reprimieran las manifestaciones contra la corrupción uy la orden del gobierno de bloquear las redes sociales.

Violencia y negociaciones marcan el ascenso de Sushila Karki al poder

La Policía informó en su último balance del viernes que al menos 51 personas murieron durante los disturbios, que comenzaron el lunes.

El nombramiento de la magistrada, conocida por su independencia, se produce tras dos días de intensas negociaciones entre el jefe del ejército, el general Ashok Raj Sigdel, y el presidente Paudel, en las que también participaron representantes del movimiento de protesta de la "Generación Z".

En la ola de indignación también influyeron los problemas económicos que sufre desde hace tiempo Nepal, donde una quinta parte de la población de entre 15 y 24 años está desempleada, según el Banco Mundial, y el PIB per cápita es de solo 1.447 dólares.

"Queremos transparencia del gobierno, una educación de calidad y verdaderas oportunidades de empleo y una vida digna", dijo James Karki, un activista de 24 años que participó en las protestas.

Durante los disturbios, unos 13.500 reos aprovecharon el caos para evadirse de las cárceles. Este viernes, más de 12.500 seguían prófugos, informó a AFP el portavoz de la policía, Binod Ghimire.