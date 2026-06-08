Número de millonarios creció en 2025, pero en América Latina no aumentó ni un 1%

La brecha de la riqueza se ha vuelto a profundizar en 2025. Apenas el 1% de las personas más ricas concentran el 34,8%, un dato que evidencia el alto nivel de centralización del dinero a escala global.

Esta conclusión se desprende del "World Wealth Report", un exhaustivo análisis internacional publicado por la consultora Capgemini, que recopiló información a través de entrevistas directas con 6.510 inversionistas de Norteamérica, América Latina, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.

El panorama financiero internacional cerró el año anterior con marcas históricas. El patrimonio global de este sector de la población creció un 8,7%, alcanzando la cifra sin precedentes de 98,3 billones de dólares. Este repunte representa la aceleración anual más vertiginosa que se ha registrado desde el año 2018.

De acuerdo con el informe de la firma privada, este fenómeno responde principalmente a dos factores macroeconómicos: una notable desaceleración en los índices de inflación global y el extraordinario comportamiento de los mercados de valores. Al respecto, el documento de Capgemini detalla que las bolsas de renta variable, impulsadas por las subidas vinculadas a la inteligencia artificial, se constituyen como el motor principal de la creación de riqueza de las personas adineradas en cinco de las seis grandes regiones estudiadas.

¿Quiénes pueden considerarse millonarios, según Capgemini?

Para dimensionar estas cifras, la consultora aplica un criterio técnico específico, clasificando como personas ricas o millonarias a quienes poseen un capital mínimo de un millón de dólares para invertir, una medición que deja por fuera activos estáticos como el valor de la vivienda principal del individuo.

Bajo esta metodología, la población de millonarios escaló a 25,3 millones de personas, con un crecimiento del 7,9%, lo que significa que el club global sumó casi 2 millones de nuevos integrantes frente a los registros del periodo anterior.

El dinamismo económico no se distribuyó de manera uniforme en el mapa, mostrando un claro protagonismo del eje tecnológico y bursátil. Asia-Pacífico se consolidó como la región con la mayor aceleración en la creación de nuevos ricos al anotar un repunte del 9,4%, un avance fuertemente apalancado por el sector de los semiconductores con China y Japón como los principales dinamizadores del área. Muy cerca se posicionó el motor norteamericano con una sólida expansión del 9,1%, donde el gran responsable de este comportamiento fue Estados Unidos, nación que incorporó a más de 736.000 ciudadanos a las filas de la opulencia para consolidar un inventario nacional de 8,7 millones de millonarios.

¿Cuántos nuevos millonarios hay en América Latina?

En el resto del mundo se registra un crecimiento moderado, siendo Europa la región que encabeza el bloque con un alza del 6,5%, seguida por el continente africano con un 4,1%, mientras América Latina se ubicó en la base de los indicadores positivos con un 0,3%.

En la otra cara de la moneda se sitúa Oriente Medio, como la única región evaluada que sufrió una contracción en sus indicadores, experimentando una caída del 1,4% en su población con alto patrimonio debido al debilitamiento de los precios internacionales del crudo durante las temporadas previas.

Finalmente, el reporte de Capgemini puso la lupa sobre el exclusivo segmento de los ultrarricos, definidos como aquellos cuyos patrimonios superan la barrera de los 30 millones de dólares para inversión. Este selecto escalafón global reportó un crecimiento del 9,4%, ensanchando su censo hasta alcanzar un aproximado de 250.000 individuos en todo el planeta.