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Conductor embiste a peatones en Italia y deja ocho heridos de gravedad

Las autoridades italianas investigan si el hecho ocurrido en Módena fue un accidente o un posible atentado.

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AFP

mayo 16 de 2026
05:06 p. m.
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Al menos ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, luego de un atropello múltiple registrado este sábado en Modena, en el norte de Italy. El conductor, un hombre de origen marroquí con antecedentes de problemas de salud mental, fue detenido por la policía tras intentar huir del lugar.

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El hecho ocurrió en plena calle Emilia Centro, una de las zonas más concurridas de la ciudad durante los fines de semana. Videos de cámaras de seguridad difundidos por medios italianos muestran el momento en el que el automóvil avanza a gran velocidad entre peatones y ciclistas.

Según explicó la prefecta de Módena, Fabrizia Triolo, el conductor atropelló a varias personas antes de estrellarse contra el escaparate de una tienda y colisionar frontalmente con una mujer.

Cuatro heridos están en estado grave

Tras el impacto, el sospechoso intentó escapar, pero fue perseguido por varios ciudadanos que lograron reducirlo. Durante la huida, el hombre sacó un cuchillo e hirió a una de las personas que intentaban detenerlo.

Entre los heridos hay ciudadanos italianos, además de un alemán y un polaco. Todos fueron trasladados a centros médicos cercanos y, según las autoridades, cuatro permanecen en estado grave. Una de las víctimas tuvo que ser sometida a la amputación de ambas piernas debido a la gravedad de las heridas.

La prefecta Triolo indicó que el conductor, nacido en 1995 y graduado en Economía, no tenía antecedentes judiciales, aunque en 2022 había recibido tratamiento por trastornos psicológicos de tipo esquizoide.

“Había recibido tratamiento en un centro de salud mental, pero luego se perdió el seguimiento”, explicó la funcionaria, quien además aclaró que el hombre no estaba bajo efectos de sustancias psicotrópicas al momento del ataque.

Las autoridades no descartan un atentado

Aunque por ahora no se ha establecido un móvil claro, las autoridades italianas mantienen abiertas todas las hipótesis, incluida la posibilidad de un atentado.

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El presidente de la región de Emilia-Romaña, Michele de Pascale, calificó el hecho como “extremadamente grave” y pidió prudencia mientras avanza la investigación.

Por su parte, el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, agradeció la reacción de los ciudadanos que ayudaron a detener al conductor y destacó “su valentía y sentido cívico”.

Testigos relataron escenas de pánico en plena vía pública. Uno de ellos aseguró que logró lanzarse al suelo segundos antes de ser atropellado.

“Escuché los golpes y vi a personas siendo embestidas. El coche venía hacia mí y alcancé a tirarme al piso”, contó a medios italianos.

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