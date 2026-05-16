Piloto contó que un ovni se puso en su camino durante un aterrizaje: “Un escape y me persiguió”

El pasado 8 de mayo, el Pentágono publicó documentos sobre los ovnis, en los que se incluyen fotos, archivos y videos.

Durante el siglo XX y lo corrido del actual, la posible vida extraterrestre ha sido uno de los misterios más grandes que la ciencia aún no ha descifrado. Esto ha llevado a teorías, conspiraciones y ha llegado hasta la cultura pop (como por ejemplo Star Trek, Star Wars o E.T.).

Estados Unidos desclasificó archivos de ovnis

Con la divulgación de estas imágenes, vuelve a estar el tema sobre la mesa. ¿La Tierra no es el único lugar en el universo con vida?

La FM habló con Jorge Polanco, piloto de avión argentino que aseguró haber estado en contacto con un ovni (objeto volador no identificado). Narró que, durante un vuelo Boeing 727 con más de 140 personas a bordo de Aerolíneas Argentinas de 1995, se topó con esta inusual situación.

“No solo tuve la oportunidad de verlo, sino que tuve que modificar toda mi actividad de vuelo en la aproximación a Bariloche, porque el ovni cortó la energía del aeropuerto y dejó todo a oscuras. Me obligó a hacer un escape y luego me persiguió”, expresó.

Ovni dejó sin energía al aeropuerto

Recordó que la velocidad del supuesto ovni fue impresionante y, en cierto punto, desapareció misteriosamente. Polanco sostuvo que el fenómeno no fue visto solo por él, también por el equipo del aeropuerto e inclusive los militares escoltaron al avión.

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Lo describió como un “plato sopero invertido” que estaba a poco más de 15 metros de la punta del ala. Después del hecho, no se pudo entender qué había pasado ni ubicar al ovni. Justamente este hecho está presente en los documentos que desclasificó Estados Unidos.

“Hace 30 años, el ser humano no tenía la capacidad ni el intelecto desarrollado para una tecnología superior como la que fui testigo”, recalcó Polanco.