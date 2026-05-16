Presunto asesino de Freddy Santiago Guzmán va a audiencia ¿Cómo avanza el caso?

La audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra un hombre de 22 años, presunto responsable por el asesinato del joven Freddy Santiago Guzmán, fue programada para el sábado, 16 de mayo, a las 2:00 de la tarde.

La Fiscalía le imputará los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas, y se espera que el juez de control de garantías dicte la medida de aseguramiento en su contra, como indicó el abogado de la familia Guzmán, Alirio Sánchez, en diálogo con Noticias RCN:

“Tenemos la facultad de pedirle al juez que dicte una medida de aseguramiento, de detención en centro carcelario. Este proceso tiene que afrontarse así. No hay la más mínima ni remota posibilidad de que se vaya a conferir la libertad del acusado”.

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El proceso que podría sentar un precedente:

En las grabaciones de seguridad de la estación Minuto de Dios, en la que el joven universitario recibió una puñalada mortal, se ve al sujeto de 22 años que las autoridades capturaron la tarde del viernes, 15 de mayo, en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá y a otros dos sujetos.

Sin clemencia alguna se acercaron a Freddy Santiago para exigirle que entregara sus pertenencias y lo golpearon e hirieron de gravedad cuando trató de negarse. De ahí que el abogado de los Guzmán insista:

“Este proceso tiene que seguir adelante con el imputado y quienes se logren vincular en prisión. Tenemos que sentar un precedente muy grande con esta sentencia, para que las personas que se dedican a estos hechos sepan que, si lo siguen haciendo, les va a caer todo el peso de la ley”.

La familia Guzmán exige justicia a un mes de la muerte de su hijo:

A sus 19 años, Freddy Santiago era estudiante de ingeniería de sistemas y trabajaba medio tiempo en un cine para costear sus gastos universitarios.

Su madre no pierde la esperanza de que los tres involucrados en el crimen “paguen por lo que hicieron y no le hagan más daño a la sociedad”.

La audiencia contra el primer capturado por los hechos ocurridos en el sistema de transporte masivo ocurrirá a un mes exacto de la muerte de Freddy Santiago, que estuvo luchando por su vida hasta el 16 de abril de 2026.