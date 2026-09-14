¿Busca empleo?: conozca ofertas en el SENA, Ecopetrol y el sector salud

Con más de dos millones de personas desempleadas en Colombia, diversas empresas y entidades han abierto miles de vacantes laborales que representan una oportunidad para quienes buscan trabajo en diferentes sectores y niveles de formación.

Ofertas de empleo para el sector salud

La empresa Activos, dedicada a la intermediación laboral, ofrece 200 vacantes en el sector salud para Bogotá y Cundinamarca. Los perfiles solicitados incluyen auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, cajero, servicio al cliente personalizado, entre otros cargos afines.

Los interesados pueden enviar su hoja de vida al correo trabajaconnosotros@activos.com.co o comunicarse a través del número de WhatsApp 311-240-4507.

Ofertas de empleo en el SENA

Por su parte, la Agencia Pública de Empleo del SENA incrementó su oferta laboral de 8.000 a 8.700 oportunidades disponibles. Estas vacantes abarcan diversos sectores como ventas y servicios, administración y finanzas, salud y transporte.

Los salarios ofrecidos oscilan entre el salario mínimo legal colombiano hasta los 12 millones de pesos. Los candidatos pueden postularse a través del portal ap.sena.edu.com.

Ofertas de empleo en Ecopetrol

Ecopetrol, la empresa petrolera más importante del país, abrió convocatoria para 300 cupos de práctica destinados a estudiantes. Estas oportunidades están distribuidas en 24 ciudades y campos petroleros de la compañía.

Pueden aplicar técnicos, tecnólogos y profesionales que deseen realizar sus prácticas en esta empresa estatal. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 16 de octubre y los interesados deben registrarse en el portal jobs.ecopetrol.com.co.

Opciones para buscar empleo en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital de Empleo, ha habilitado una plataforma especial para que los ciudadanos interesados pueden conocer las distintas ofertas de empleo en diferentes sectores económicos.

Así mismo, los interesados tendrán la oportunidad de filtrar sus búsquedas para lograr obtener las opciones más cercanas a su perfil de interés.

Dentro de la ruta de empleabilidad, aquellas personas interesadas en ofrecer empleos también lo podrán hacer por medio de la página oficial de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Esta nota cuenta con fragmentos de IA que fueron editados por un periodista de Noticias RCN.