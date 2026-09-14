CANAL RCN
Economía Video

¿Busca empleo?: conozca ofertas en el SENA, Ecopetrol y el sector salud

Las oportunidades incluyen 200 puestos en Bogotá, 8.700 vacantes del SENA y 300 cupos de práctica en Ecopetrol.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
12:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con más de dos millones de personas desempleadas en Colombia, diversas empresas y entidades han abierto miles de vacantes laborales que representan una oportunidad para quienes buscan trabajo en diferentes sectores y niveles de formación.

¿Cuánto debe pagar si un producto marca un precio diferente al que estaba exhibido? Superindustria responde
RELACIONADO

¿Cuánto debe pagar si un producto marca un precio diferente al que estaba exhibido? Superindustria responde

Ofertas de empleo para el sector salud

La empresa Activos, dedicada a la intermediación laboral, ofrece 200 vacantes en el sector salud para Bogotá y Cundinamarca. Los perfiles solicitados incluyen auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, cajero, servicio al cliente personalizado, entre otros cargos afines.

Los interesados pueden enviar su hoja de vida al correo trabajaconnosotros@activos.com.co o comunicarse a través del número de WhatsApp 311-240-4507.

Ofertas de empleo en el SENA

Por su parte, la Agencia Pública de Empleo del SENA incrementó su oferta laboral de 8.000 a 8.700 oportunidades disponibles. Estas vacantes abarcan diversos sectores como ventas y servicios, administración y finanzas, salud y transporte.

Los salarios ofrecidos oscilan entre el salario mínimo legal colombiano hasta los 12 millones de pesos. Los candidatos pueden postularse a través del portal ap.sena.edu.com.

Ofertas de empleo en Ecopetrol

Ecopetrol, la empresa petrolera más importante del país, abrió convocatoria para 300 cupos de práctica destinados a estudiantes. Estas oportunidades están distribuidas en 24 ciudades y campos petroleros de la compañía.

Pueden aplicar técnicos, tecnólogos y profesionales que deseen realizar sus prácticas en esta empresa estatal. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 16 de octubre y los interesados deben registrarse en el portal jobs.ecopetrol.com.co.

Dólar vuelve a subir en Colombia y rompe racha de cinco días: así abrió este 14 de septiembre
RELACIONADO

Dólar vuelve a subir en Colombia y rompe racha de cinco días: así abrió este 14 de septiembre

Opciones para buscar empleo en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital de Empleo, ha habilitado una plataforma especial para que los ciudadanos interesados pueden conocer las distintas ofertas de empleo en diferentes sectores económicos.

Así mismo, los interesados tendrán la oportunidad de filtrar sus búsquedas para lograr obtener las opciones más cercanas a su perfil de interés.

Dentro de la ruta de empleabilidad, aquellas personas interesadas en ofrecer empleos también lo podrán hacer por medio de la página oficial de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Esta nota cuenta con fragmentos de IA que fueron editados por un periodista de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar vuelve a subir en Colombia y rompe racha de cinco días: así abrió este 14 de septiembre

James Rodríguez

Colección de James Rodríguez y una marca colombiana financiará ayudas para afectados por el terremoto

Resultados lotería

Baloto Revancha cayó en Colombia y afortunado ganó $3.200 millones con estos números

Otras Noticias

Bolivia

Escándalo en Bolivia: club de fútbol denunció amenazas de muerte contra familiares de su portero si no se dejaba hacer más de tres goles

La denuncia fue hecha por los jugadores del Club Guabirá luego del partido vs. Always Ready.

Temblor en Colombia

Temblor en Colombia hoy, 14 de septiembre: sismo de magnitud 4,3 se sintió en varias ciudades

Temblor en Colombia este 14 de septiembre: sismo de magnitud 4,3 sacudió Chocó y fue sentido en Cali, Pereira y otras ciudades.

Viral

Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo a una batalla para “farmear aura”: ¿qué respondió?

España

Estudiante española fue asesinada en México durante su intercambio

Atletismo

¿Qué le pasa al corazón durante una carrera de 21 kilómetros?