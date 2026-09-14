Estudiante española fue asesinada en México durante su intercambio

Una estudiante universitaria española de 21 años fue asesinada en México, donde se encontraba realizando una estancia de intercambio académico.

Las autoridades del estado de Morelos investigan el caso como un posible feminicidio y buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Joven española fue asesinada en México

La víctima fue identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante procedente de la Universidad de Granada, quien estaba matriculada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos durante su permanencia en el país.

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De acuerdo con la información entregada por la Casa de Cultura de Cuautla, la joven fue atacada con un arma blanca durante la noche del sábado, mientras asistía a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, evento que se desarrollaba en las instalaciones de ese lugar.

Según las primeras versiones, la agresión habría ocurrido en medio de un supuesto intento de robo con arma blanca.

Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió y establecer la identidad y responsabilidad del atacante.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que hasta el momento no se ha determinado quién habría cometido el crimen.

También señaló que las autoridades establecieron contacto con el Consulado de España en la región para coordinar las actuaciones correspondientes.

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos exigió a la Fiscalía estatal adelantar una investigación inmediata y exhaustiva, con estricta perspectiva de género, con el objetivo de esclarecer el asesinato, garantizar justicia y evitar que el caso quede en la impunidad.