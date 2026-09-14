CANAL RCN
Internacional

Estudiante española fue asesinada en México durante su intercambio

Las autoridades del estado de Morelos investigan el caso como un posible feminicidio y buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Asesinan a comerciante víctima de extorsión en Soledad: van 600 crímenes en Atlántico
Foto: archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
08:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una estudiante universitaria española de 21 años fue asesinada en México, donde se encontraba realizando una estancia de intercambio académico.

Las autoridades del estado de Morelos investigan el caso como un posible feminicidio y buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Joven española fue asesinada en México

La víctima fue identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante procedente de la Universidad de Granada, quien estaba matriculada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos durante su permanencia en el país.

España rompió récord de calor registrando 61 días de temperaturas extremas
RELACIONADO

España rompió récord de calor registrando 61 días de temperaturas extremas

De acuerdo con la información entregada por la Casa de Cultura de Cuautla, la joven fue atacada con un arma blanca durante la noche del sábado, mientras asistía a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, evento que se desarrollaba en las instalaciones de ese lugar.

Según las primeras versiones, la agresión habría ocurrido en medio de un supuesto intento de robo con arma blanca.

Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió y establecer la identidad y responsabilidad del atacante.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que hasta el momento no se ha determinado quién habría cometido el crimen.

También señaló que las autoridades establecieron contacto con el Consulado de España en la región para coordinar las actuaciones correspondientes.

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos exigió a la Fiscalía estatal adelantar una investigación inmediata y exhaustiva, con estricta perspectiva de género, con el objetivo de esclarecer el asesinato, garantizar justicia y evitar que el caso quede en la impunidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Chile

El lado oscuro detrás del geriátrico en el que murieron 16 abuelos tras un trágico incendio en Chile

Inteligencia Artificial

Trump rechazó ralentizar el avance de la IA tras las advertencias del CEO de Anthropic

Venezuela

Juez ordenó sellar el historial médico de Cilia Flores, la esposa de Maduro, tras pedir prisión domiciliaria

Otras Noticias

Masacres en Colombia

Masacre en establecimiento público en Cesar dejó cuatro personas muertas

El hecho, que quedó registrado en video, también dejó a tres personas heridas.

Independiente Santa Fe

Santa Fe llegó a Brasil con novedades: recuperó jugadores para enfrentar a Vasco da Gama en Sudamericana

Santa Fe viajó a Brasil para enfrentar a Vasco da Gama por Copa Sudamericana. Repetto confirmó sus convocados con cuatro novedades en la lista.

Resultados lotería

Baloto Revancha cayó en Colombia y afortunado ganó $3.200 millones con estos números

Atletismo

¿Qué le pasa al corazón durante una carrera de 21 kilómetros?

Artistas

Festival Cordillera 2026, día 2: horarios de Ricky Martin, Caifanes, Andrés Cepeda y más