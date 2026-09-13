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Trump rechazó ralentizar el avance de la IA tras las advertencias del CEO de Anthropic

El mandatario acusó a "fuerzas negativas" de exagerar preocupaciones sobre IA, mientras líderes tecnológicos respaldan llamado a frenar avances del sector.

Trump rechazó ralentizar el avance de la IA tras las advertencias del CEO de Anthropic
FOTO: AFP

AFP - Reuters

septiembre 13 de 2026
09:47 a. m.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la necesidad de ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial y acusó a "fuerzas muy negativas" de generar preocupaciones exageradas sobre esta tecnología, posicionándose en contra de recientes advertencias formuladas por importantes líderes del sector tecnológico.

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Lideramos a China en inteligencia artificial. Somos el país más avanzado del mundo y, sinceramente, quiero que siga siendo así, porque quien gane en inteligencia artificial, gana.

¿Por qué Donald Trump no quiere relantizar el avance de la IA?

El mandatario estadounidense rechazó enfáticamente la posibilidad de establecer medidas que frenen el avance tecnológico.

Podríamos establecer medidas de control. Podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas muy negativas que están sacando a relucir este tema cuando no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no van a suceder.

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Las alertas de la IA y el respaldo de líderes tecnológicos

El CEO de Anthropic, Darío Amodei, había alertado sobre la necesidad de frenar el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial tras registrarse varios incidentes preocupantes en el sector.

La postura de Amodei recibió respaldo inmediato de figuras clave en el desarrollo de IA. Sam Altman, jefe de OpenAI, expresó su acuerdo mediante la plataforma X: "Estoy de acuerdo con Darío", señalando además que su compañía seguiría el ejemplo de Amodei al aceptar evaluadores externos de seguridad.

Por su parte, Elon Musk, director de xAI, también manifestó su apoyo. "Darío tiene razón", intervino el empresario, sumándose así al llamado por una aproximación más cautelosa en el desarrollo de estas tecnologías.

El debate plantea interrogantes fundamentales sobre la gobernanza de la IA y la responsabilidad en su desarrollo, especialmente cuando los propios creadores de estas tecnologías expresan preocupaciones sobre sus riesgos potenciales.

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