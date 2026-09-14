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Temblor en Colombia hoy, 14 de septiembre: sismo de magnitud 4,3 se sintió en varias ciudades

Temblor en Colombia este 14 de septiembre: sismo de magnitud 4,3 sacudió Chocó y fue sentido en Cali, Pereira y otras ciudades.

Temblor en Colombia hoy, 14 de septiembre: sismo de magnitud 4,3 se sintió en varias ciudades
Foto: SGC

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
11:49 a. m.
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Un temblor de magnitud 4,3 se registró en Colombia este lunes 14 de septiembre de 2026, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento sísmico tuvo como epicentro el departamento del Chocó y fue percibido por habitantes de diferentes zonas del país, quienes reportaron el movimiento a través de redes sociales.

Temblor en Colombia hoy 14 de septiembre tuvo epicentro en Chocó

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió exactamente a las 9:57 de la mañana y su epicentro se localizó en el municipio de Sipí, Chocó. La entidad estableció una magnitud de 4,3 y una profundidad de 43 kilómetros.

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El punto del movimiento estuvo ubicado a siete kilómetros de Sipí, mientras que otros municipios cercanos fueron Nóvita, Chocó, a 40 kilómetros, y El Dovio, Valle del Cauca, a 51 kilómetros.

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Aunque el epicentro estuvo en territorio chocoano, ciudadanos de otras regiones aseguraron haber sentido el movimiento. Cali, Pereira, Dosquebradas y La Tebaida estuvieron entre los lugares desde donde llegaron reportes.

“Está sí lo sentí en Cali. Sur de Cali quinto piso”, escribió una persona. Otros usuarios señalaron: “Se sintió fuerte en Pereira” y “En Dosquebradas, Risaralda se sintió”.

Desde La Tebaida también reportaron que fue “fuerte y corto”, mientras que una persona en El Dovio aseguró: “En El Dovio Valle se sintió, un remesón muy fuerte”.

¿Por qué tiembla con frecuencia en Colombia?

Colombia se encuentra en una zona geológicamente activa, por lo que diariamente pueden registrarse movimientos sísmicos de diferentes magnitudes. Muchos de ellos son leves y pasan desapercibidos para la población.

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Ante un temblor, las autoridades recomiendan conservar la calma, identificar zonas seguras y seguir la información publicada por organismos oficiales. Hasta el momento del reporte, no se habían informado afectaciones asociadas con este sismo de magnitud 4,3.

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