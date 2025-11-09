CANAL RCN
Internacional

Venezuela activa operación militar de resistencia por acciones de EE. UU. en el Caribe

4.000 efectivos militares, ocho destructores y un submarino nuclear de los Estados Unidos se encuentran en el Caribe sur desde hace semanas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
05:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la madrugada del jueves, 11 de septiembre, Venezuela activó una operación militar de resistencia en respuesta al despliegue de tropas estadounidenses en el mar caribe.

Son ocho destructores, un submarino de propulsión nuclear y 4.000 efectivos militares, incluyendo a 2.500 marines, que el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, catalogó como “la mayor amenaza que se ha visto en nuestro continente en los últimos 100 años".

¿Esperanza o amenaza? Subsecretario de Estado de los EE. UU. publica enigmático mensaje sobre Venezuela
RELACIONADO

¿Esperanza o amenaza? Subsecretario de Estado de los EE. UU. publica enigmático mensaje sobre Venezuela

La operación, bautizada como Independencia 200, estableció 284 frentes de batalla en todo el país, incluyendo instalaciones petroleras, de servicio público, aeropuertos, mares y puntos de frontera.

¿Cuál fue la explicación de Maduro?

En medio de su intervención, en una pequeña comunidad cerca de Caracas, Maduro advirtió: "Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano, jamás de los jamases", con todo y que los Estados Unidos no han planteado una acción directa contra Venezuela.

E insistió en que su "pueblo no está huérfano, el pueblo no está solo (…) Si tenemos que volver a combatir, combatiremos por la libertad de nuestra patria grande", a contados días de pedirle a los ciudadanos que se enlisten masivamente en la Milicia Bolivariana.

Venezuela toma acciones en la frontera con Colombia tras despliegue militar de Estados Unidos
RELACIONADO

Venezuela toma acciones en la frontera con Colombia tras despliegue militar de Estados Unidos

Maduro sugiere que su gente está lista para defender el territorio:

Frente a lo que el líder del régimen denomina una amenaza por parte de los Estados Unidos, anunció que "toda la fuerza militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su capacidad de fuego está ocupando posiciones, fijando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes".

Y agregó: “Hemos estado desplegando medios de defensa aérea. Hemos estado desconcentrando los medios aéreos (...), también los medios navales para hacer barreras y para asignar zonas de patrullaje (...) y estamos emplazando también la artillería de campaña, así como también la artillería estratégica".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tiroteo en Estados Unidos

Video | Se reporta supuesto tiroteo en la Universidad de Massachusetts, en Boston

Jair Bolsonaro

Condenan al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil

Estados Unidos

Fotos del supuesto tirador que acabó con la vida de Charlie Kirk fueron publicadas por el FBI

Otras Noticias

Artistas

Esta fue la reflexión de Esperanza Gómez tras salir de hospitalización

Esperanza Gómez mostró el pasado 9 de septiembre que había tenido que ser canalizada. ¿Qué ha dicho desde ese entonces?

Sergio Ramos

A la espera de James, Monterrey fichó rimbombante futbolista francés

Monterrey sigue fichando grandes nombres y tras Sergio Ramos, ahora el turno es para un francés. Todo a la espera de James.

Vía al Llano

Alimentos han aumentado su precio por derrumbe en la vía al llano: algunos cuestan el doble

Medellín

VIDEO | Así era el régimen del terror en el que vivían trabajadoras sexuales en Medellín

Salud mental

Prevención del suicidio: estrategias clave para salvar vidas, según psicólogos