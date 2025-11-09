Venezuela activa operación militar de resistencia por acciones de EE. UU. en el Caribe

En la madrugada del jueves, 11 de septiembre, Venezuela activó una operación militar de resistencia en respuesta al despliegue de tropas estadounidenses en el mar caribe.

Son ocho destructores, un submarino de propulsión nuclear y 4.000 efectivos militares, incluyendo a 2.500 marines, que el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, catalogó como “la mayor amenaza que se ha visto en nuestro continente en los últimos 100 años".

La operación, bautizada como Independencia 200, estableció 284 frentes de batalla en todo el país, incluyendo instalaciones petroleras, de servicio público, aeropuertos, mares y puntos de frontera.

¿Cuál fue la explicación de Maduro?

En medio de su intervención, en una pequeña comunidad cerca de Caracas, Maduro advirtió: "Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano, jamás de los jamases", con todo y que los Estados Unidos no han planteado una acción directa contra Venezuela.

E insistió en que su "pueblo no está huérfano, el pueblo no está solo (…) Si tenemos que volver a combatir, combatiremos por la libertad de nuestra patria grande", a contados días de pedirle a los ciudadanos que se enlisten masivamente en la Milicia Bolivariana.

RELACIONADO Venezuela toma acciones en la frontera con Colombia tras despliegue militar de Estados Unidos

Maduro sugiere que su gente está lista para defender el territorio:

Frente a lo que el líder del régimen denomina una amenaza por parte de los Estados Unidos, anunció que "toda la fuerza militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su capacidad de fuego está ocupando posiciones, fijando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes".

Y agregó: “Hemos estado desplegando medios de defensa aérea. Hemos estado desconcentrando los medios aéreos (...), también los medios navales para hacer barreras y para asignar zonas de patrullaje (...) y estamos emplazando también la artillería de campaña, así como también la artillería estratégica".