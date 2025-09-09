¿Esperanza o amenaza? Subsecretario de Estado de los EE. UU. publica enigmático mensaje sobre Venezuela

En redes sociales, venezolanos se preguntan qué quiere decir el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, al compartir la frase: “If you know, you know” ("Si lo sabes, lo sabes”, en español) junto a una fotografía del trabajo realizado por el artista Carlos Cruz-Diez en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, que es la puerta de entrada para quienes llegan vía aérea a Caracas.

El diseño de falsos primas que recubre los pisos y paredes de la terminal aérea desde 1974 ha sido escenario de múltiples fotografías en las que familias venezolanas se despiden de alguno de sus integrantes que, debido a la crisis económica y política, opto por migrar.

Y el enigmático mensaje de Landau llega en un momento en el que las tensiones entre Washington y Caracas alcanzan su punto más alto, desde que el presidente Trump ordenó el despliegue de una pequeña flota de guerra, con 4.000 militares a bordo.

Despliegue militar ha estado rodeado de mensajes enigmáticos que intensifican las tensiones diplomáticas:

Apenas, la semana pasada, el mandatario respondió también de manera enigmática cuando le preguntaron si contemplaba la idea de iniciar operaciones militares contra el narcotráfico en territorio venezolano.

“You’ll find out” (“Ya lo descubrirás”, en español) sentenció, luego de que el líder del régimen venezolano advirtiera hace unos días que “Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos cien años”.

Mensaje enigmático de Marco Rubio se registró poco antes del primer ataque de EE. UU. contra una embarcación en el caribe:

La semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, publicó un emoji de humo igual a fuego en sus redes sociales, luego de que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello calificara de “vendedera de humo” la presencia de los EE. UU. en el mar caribe.

Y, minutos más tarde informó: “Como el presidente Donald Trump acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.