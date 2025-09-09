CANAL RCN
Internacional

¿Esperanza o amenaza? Subsecretario de Estado de los EE. UU. publica enigmático mensaje sobre Venezuela

Desde que Estados Unidos ordenó un despliegue militar en el mar caribe, los mensajes de Washington han sido confusos y, en algunos casos, crípticos.

Foto: @DeputySecState / X
Foto: @DeputySecState / X

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
06:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En redes sociales, venezolanos se preguntan qué quiere decir el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, al compartir la frase: “If you know, you know” ("Si lo sabes, lo sabes”, en español) junto a una fotografía del trabajo realizado por el artista Carlos Cruz-Diez en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, que es la puerta de entrada para quienes llegan vía aérea a Caracas.

El diseño de falsos primas que recubre los pisos y paredes de la terminal aérea desde 1974 ha sido escenario de múltiples fotografías en las que familias venezolanas se despiden de alguno de sus integrantes que, debido a la crisis económica y política, opto por migrar.

Subsecretario de Estado de los EE. UU. visitó las tumbas de sus abuelos en Bogotá
RELACIONADO

Subsecretario de Estado de los EE. UU. visitó las tumbas de sus abuelos en Bogotá

Y el enigmático mensaje de Landau llega en un momento en el que las tensiones entre Washington y Caracas alcanzan su punto más alto, desde que el presidente Trump ordenó el despliegue de una pequeña flota de guerra, con 4.000 militares a bordo.

Despliegue militar ha estado rodeado de mensajes enigmáticos que intensifican las tensiones diplomáticas:

Apenas, la semana pasada, el mandatario respondió también de manera enigmática cuando le preguntaron si contemplaba la idea de iniciar operaciones militares contra el narcotráfico en territorio venezolano.

“You’ll find out” (“Ya lo descubrirás”, en español) sentenció, luego de que el líder del régimen venezolano advirtiera hace unos días que “Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos cien años”.

Video del momento exacto del primer bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana que deja 11 muertos
RELACIONADO

Video del momento exacto del primer bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana que deja 11 muertos

Mensaje enigmático de Marco Rubio se registró poco antes del primer ataque de EE. UU. contra una embarcación en el caribe:

La semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, publicó un emoji de humo igual a fuego en sus redes sociales, luego de que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello calificara de “vendedera de humo” la presencia de los EE. UU. en el mar caribe.

Y, minutos más tarde informó: “Como el presidente Donald Trump acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Actor de reconocida serie de televisión fue arrestado por insólita razón: ¿Qué pasó?

Artistas

¿Quién fue Rick Davies, el fundador de Supertramp que falleció a los 81 años?

Estados Unidos

¿Piensa migrar? Casi dos millones de latinos se encuentran desempleados en los EE. UU.

Otras Noticias

Bancolombia

Bancolombia alerta a millones de clientes con peligrosa estafa que roba sus datos y dinero de las cuentas

La entidad emitió una alerta sobre esta peligrosa modalidad.

Minería

Descubren cooperativas que eran la fachada para una red de explotación ilegal de oro

Las autoridades dieron con el descubrimiento tras hallar inconsistencias en los reportes financieros.

Apple

¡Se lanzaron los nuevos iPhone 17! Estos son todos los colores que estarán disponibles

Deportivo Cali

Presidente del Deportivo Cali se salió de casillas y arremetió contra un exdirectivo: "Me tendrás que matar"

Alimentos

El ranking de los 5 quesos más saludables para las dietas