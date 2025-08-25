Venezuela toma acciones en la frontera con Colombia tras despliegue militar de Estados Unidos

Desde la semana pasada hay máxima tensión en la zona costera de Venezuela, luego de que Estados Unidos anunciara un despliegue militar.

El Gobierno de Donald Trump envió tres poderosos buques con destino a la zona cercana a la parte costera del país sudamericano. Las embarcaciones desplegadas son USS Gravely (DDG – 107), el USS Jason Dunham (DDG – 109) y el USS Sampson (DDG – 102).

Despliegue desde Estados Unidos

De igual forma, se envió un avión Boeing P-8 Poseidón; según lo informado por el congresista del partido Republicano, Carlos Giménez. La aeronave se usa para operaciones de patrulla marítima y guerra antisubmarina principalmente.

Con este despliegue, hubo tensión por la respuesta de Venezuela. Se supo que el propósito de esta operación radica en hacerle frente a las bandas criminales ligadas al narcotráfico.

Los destructores lanzamisiles tienen como objetivo estar en aguas internacionales próximamente. Este lunes 25 de agosto, el régimen de Nicolás Maduro tomó medidas.

15 mil efectivos hacia la frontera

Es importante tener en cuenta que Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro. Las autoridades lo señalan de presuntamente gestionar y liderar el cartel de los Soles; así como supuestamente estar aliado a las disidencias de las Farc.

Venezuela informó que 15.000 efectivos se despliegan en Zulia y Táchira, zona fronteriza con Colombia. Diosdado Cabello señaló: “¿Por qué no desplieguen aquí sus flotas, sus aviones para luchar contra el 87% de la droga que sale de Colombia?”. Al igual que Maduro, Estados Unidos ofrece recompensa por capturarlo. En este caso, son 25 millones de dólares.

“No es con nosotros que tiene vínculos el narcotráfico”, afirmó Cabello. Por su parte, Maduro cuestionó el despliegue norteamericano, asegurando que es una amenaza para el país.

“(Maduro) ha ordenado, en una primera fase, un despliegue de 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano, de refuerzo sobre los que ya tenemos”, informó Cabello.