Se cumplen 11 años de la muerte Osama bin Laden, entonces líder de Al Qaeda

El líder y fundador de Al Qaeda, Osama bin Laden, murió el 2 de mayo del 2011. Así lo informó el presidente de Estados Unidos, en ese entonces, Barack Obama. Una unidad de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Abbottabad, ciudad de Pakistán, dieron de baja a Bin Laden durante una redada.

La ‘Operación Lanza de Neptuno’ fue ejecutada por unidades del Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos, SEAL, y liderada por el grupo de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, en coordinación con operativos de la Agencia Central de Inteligencia, CIA.

Cinco años después, en 2016, la CIA reveló cómo sucedieron los hechos, a través de una serie de tuits. Reviva la historia de la muerte del terrorista más buscado, luego de los ataques perpetrados a las Torres Gemelas y al Pentágono, el 11 de septiembre de 2001.

Los hechos ocurrieron sobre la 1:00 a.m. hora de Pakistán. Según la CIA, los helicópteros despegaron de Afganistán a la 1:51 a.m., hacia Abbottabad.

1:51 pm EDT - Helicopters depart from Afghanistan for compound in Abbottabad, Pakistan#UBLRaid