En video: El curioso caso de las ovejas que llevan días caminando en círculos

A diario en el mundo se presentan diversos hechos curiosos, pero el último que ha llamado la atención de diversos medios de comunicación es el de un extraño fenómeno en China.

El evento que captó los ojos de los medios del país asiático involucra un rebaño de ovejas, donde, según su dueña, algunas llevan 12 días girando en círculos sin parar.

El video se ha hecho viral en redes sociales, y en este se puede ver como los animales caminan en círculos, uno detrás del otro. El diario China Daily reporta que se completaron ya 12 días de esto. Las cámaras de vigilancia de la granja en el norte de China evidencian que esto si ha estado ocurriendo durante todo este tiempo.



¡El gran misterio de las ovejas! Cientos de ovejas caminan en círculo durante más de 10 días en Mongolia Interior, en el norte de China. Las ovejas están sanas y la razón del extraño comportamiento sigue siendo un misterio”, aseguró en su cuenta de Twitter el medio People´s Daily.

Los medios chinos aseguran que las ovejas se encuentran perfectamente sanas, y que permanece siendo un misterio la razón de su constante giro en círculos.

La dueña del rebaño de ovejas indicó que fueron pocos los animales que empezaron con este comportamiento, pero que con el paso de los días, toda la manada se unió a hacer lo mismo. Hay 34 corrales de ovejas en la granja donde ocurre esto, y solo uno está con sus ovejas comportándose así.

Veterinarios que han sido preguntados sobre el caso señalan que podría tratarse de una enfermedad llamada listeriosis o también conocida como “enfermedad circular”.

“Inicialmente, los animales afectados están anoréxicos, deprimidos y desorientados. Pueden impulsarse hacia las esquinas, apoyarse contra objetos estacionarios o dar vueltas hacia el lado afectado”, según el Manual Merck, un texto sobre cuidado animal.

Vea el video

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK