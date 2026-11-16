Hijo de reconocido árbitro fue asesinado en un partido de microfútbol en Tuluá: tenía 15 años

La violencia en Valle del Cauca se cobró tres vidas durante el fin de semana en hechos que mantienen en alerta a las autoridades. Dos adolescentes de 15 años y un joven de 20 fueron asesinados en circunstancias que generan preocupación por la seguridad de los jóvenes en la región.

Los investigadores están analizando el circuito de cámaras de seguridad de las zonas donde fueron perpetrados los crímenes para identificar y capturar a los responsables de este homicidio.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con ninguno de los tres asesinatos registrados durante el fin de semana.

Menor hijo de un árbitro fue asesinado a tiros en Tuluá

El caso más impactante ocurrió en Tuluá, donde un adolescente de 15 años fue asesinado mientras jugaba un partido de microfútbol.

Según las investigaciones, sicarios llegaron al lugar y ejecutaron al menor frente a sus amigos. La víctima sería hijo de un reconocido árbitro de fútbol sala del municipio.

Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá, indicó que se está trabajando en la ubicación de los sicarios responsables del homicidio.

Otro menor de 15 años fue asesinado en Valle del Cauca

Asimismo, se registró el homicidio de otro adolescente de 15 años en Buga, lo que eleva a tres el número de jóvenes asesinados en el centro del Valle del Cauca.

Las comunidades de Tuluá y Buga expresan temor ante estos hechos violentos que afectan principalmente a la población juvenil.

Las autoridades han activado protocolos de búsqueda para dar con los responsables del asesinato.

Otro joven de 20 años fue asesinado cuando compartía con otras personas. Dos hombres en motocicleta se acercaron a la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones, ocasionándole la muerte de manera inmediata.

Las autoridades activaron de forma inmediata la acción policial y los actos urgentes para la investigación del caso.

Las autoridades departamentales continúan las investigaciones para esclarecer los móviles de estos crímenes y determinar si existe alguna conexión entre los diferentes casos o si se trata de hechos aislados vinculados a la criminalidad organizada en la región.