Papa León XIV llega a Chiclayo y celebra una multitudinaria misa en la ciudad donde fue obispo

El papa León XIV llegó este viernes a Chiclayo, en el norte de Perú, una ciudad que marcó buena parte de su trayectoria pastoral y que lo recibió con muestras de cariño y fervor.

El sumo pontífice, quien ejerció como obispo de esta diócesis durante casi ocho años, regresa a un lugar que ha descrito como una de sus comunidades más queridas.

Como parte de su agenda en la ciudad, León XIV tiene previsto oficiar una misa multitudinaria durante la mañana, en un encuentro que congregará a miles de fieles. La visita ha generado gran expectativa entre los habitantes de Chiclayo, quienes prepararon diversas actividades para darle la bienvenida al líder de la Iglesia católica.

El pontífice llegó a Perú el pasado miércoles, país donde vivió durante dos décadas, desarrolló su labor misionera y obtuvo la nacionalidad peruana. Esta parada representa la etapa final de una intensa gira por Sudamérica, luego de recorrer Uruguay y Argentina, semanas después de haber sido sometido a una operación por cáncer de pulmón.

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