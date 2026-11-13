¿Va a invertir su prima de diciembre en un CDT? Esto podría ganar con $300.000

Si separa $300.000 de la prima de diciembre de 2026, un CDT podría dejarle cerca de $16.070 en intereses a seis meses o $34.200 a un año, antes de retenciones.

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El cálculo usa las tasas publicadas en noviembre por Banco Popular. Para los trabajadores del sector privado, el plazo para recibir la segunda prima del año vence el 20 de diciembre.

¿Cuánto paga un CDT a seis meses o un año?

El CDT Digital de Banco Popular se puede abrir desde $300.000. Su tarifario del 4 de noviembre indica un 11,00 % efectivo anual para el plazo de seis meses y un 11,40 % para el de un año. Con esas tasas, el saldo estimado sería de $316.070 o $334.200, respectivamente, antes de retenciones.

Si puede separar $500.000, el CDT Online de Banco Contactar publica tasas de 13,00 % efectivo anual a seis meses y 13,30 % a un año. Para ese monto, los intereses brutos serían de aproximadamente $31.507 y $66.500, respectivamente.

¿Qué revisar antes de invertir la prima en un CDT?

“Muchas veces dejamos el ahorro para lo que sobre. Podemos probar algo distinto: separar primero una cantidad que se ajuste a nuestro bolsillo y ponerle una meta. Saber para qué estamos guardando ese dinero ayuda a mantener el compromiso”, explica Lina Galindo, CEO de KOA Compañía de Financiamiento.

El dinero queda depositado hasta el vencimiento del plazo pactado. “Antes de mirar cuánto paga un CDT, pregúntese cuándo va a necesitar esa plata. Si tiene un compromiso en enero, un CDT que abra en diciembre a tres meses no llegará a tiempo para cubrirlo”, agrega Galindo.

Antes de abrirlo en diciembre, confirme con la entidad la tasa vigente, el monto mínimo y cuánto recibirá después de las retenciones. Revise también la fecha de vencimiento y las condiciones de renovación.