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Perro del Ejército evitó una tragedia: encontró un cilindro bomba junto a la vivienda de líder social en Antioquia

El artefacto explosivo fue encontrado oculto bajo tierra, detrás de un muro que colinda con el patio y la cocina de la residencia.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
08:08 a. m.
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Un perro detector de explosivos del Ejército Nacional evitó una tragedia en la vereda Guayco, zona rural del municipio de Briceño, Antioquia, tras localizar un cilindro bomba enterrado a pocos metros de la vivienda de un líder campesino y su familia, quienes desconocían por completo el peligro al que estaban expuestos.

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El artefacto explosivo fue encontrado oculto bajo tierra, detrás de un muro que colinda con el patio y la cocina de la residencia. De acuerdo con las autoridades, el cilindro contenía más de 20 libras de explosivo de alto poder destructivo y había sido cubierto con tierra para evitar su detección.

Hallazgo evitó una posible tragedia

La ubicación del explosivo fue posible gracias a información de inteligencia militar y al trabajo de un canino especializado en detección de explosivos, que alertó sobre la presencia de la carga en el terreno.

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Tras confirmar el hallazgo, unidades técnicas antiexplosivos del Ejército desplegaron un operativo para asegurar la zona y evacuar al líder social junto con su núcleo familiar hacia un lugar seguro. Posteriormente, los expertos lograron neutralizar el artefacto sin que se registraran afectaciones a la población.

Las autoridades señalaron que, debido a la cercanía del explosivo con la vivienda, una eventual detonación habría representado un grave riesgo para los habitantes del lugar.

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Investigan responsabilidad de grupos armados

Según información preliminar de inteligencia, este hecho estaría relacionado con la alianza criminal entre el Clan del Golfo y la estructura Quinta de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, organizaciones que mantienen presencia en algunos sectores del departamento.

El Ejército destacó la labor de los equipos especializados en la ubicación y destrucción de artefactos explosivos, una amenaza recurrente en varias regiones de Antioquia. De acuerdo con la Séptima División, en lo corrido de 2026 han sido destruidos 500 artefactos explosivos en el departamento.

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Las autoridades continúan las investigaciones para establecer los responsables de la instalación del cilindro bomba y evitar nuevas acciones que pongan en riesgo a la población civil.

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