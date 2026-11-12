León XIV se reúne personalmente con víctimas de abuso a manos de integrantes de la iglesia en Perú

Mientras una multitud aguardaba a las afueras de la Nunciatura Apostólica de Lima un saludo de León XIV, en su interior, el sumo pontífice atendía un encuentro de más de una hora con seis víctimas de abuso a manos de integrantes de la iglesia católica.

El papa, según indicó la Santa Sede, "se reunió con cada uno personalmente, escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor, y reflexionando con ellos sobre cómo promover un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, vías de sanación y el compromiso de crear ambientes seguros".

La audiencia privada ocurrió el segundo día de León en Perú (12 de noviembre), poco después de que instara a los obispos de Perú a enfrentar "los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial (...) con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación".

En la reunión había víctimas de la agrupación de laicos y sacerdotes conocida como el Sodalicio:

Algunas de las víctimas con las que se reunió el papa son del caso del Sodalicio, una organización ultraconservadora, disuelta por Francisco en 2025, que admitió que integrantes de su dirigencia abusaron sexualmente de 19 menores y 10 adultos entre 1975 y 2002.

Tras las pesquisas promovidas por su predecesor, León XIV asumió la continuidad del proceso, y en mayo de 2026 el Vaticano habilitó un "canal de escucha" en la capital peruana con el fin de recibir denuncias de abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos, para indemnizar a sus víctimas con el patrimonio incautado a la disuelta agrupación.

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¿Qué piden las víctimas a la iglesia?

Pese a los esfuerzos de la iglesia, las víctimas insisten en que el resarcimiento debe ir más allá de lo meramente financiero. En declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP, Renzo Orbegozo, víctima del Sodalicio, destacó la urgencia de una "compensación integral (...), muchos necesitan apoyo psicológico, médico, reinserción social, que se transforma al final del día en una ayuda económica".

El encuentro marcó uno de los momentos centrales del paso de León por Perú, país en el que vivió durante más de 20 años, y al que llegó el miércoles para cerrar una gira que, previamente, lo llevó por Uruguay y Argentina.