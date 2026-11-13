No se guardó nada: Esto dijo Omar Pérez sobre la convocatoria de su hijo a la Selección Argentina

Franco Pérez, hijo de la leyenda de Santa Fe, Omar Pérez, finalmente fue convocado a la Selección Argentina Sub-20 después del escándalo que se generó tras su fallida convocatoria al microciclo de la Selección Colombia Sub-20; cuando el volante colombo-argentino estaba en el aeropuerto listo para viajar a unirse a la concentración, fue avisado de que ya no haría parte del equipo.

Desde la Federación Colombiana de Fútbol informaron que el motivo de la decisión tomada fue por el cupo de extranjeros permitido, razón muy cuestionada por la prensa, que sugirió que las verdaderas razones aluden a inconvenientes que Omar Pérez ha tenido con el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, debido a su relación con los directivos de la federación.

La Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado al respecto para aclarar la polémica de la no convocatoria de Franco Pérez.

Omar Pérez se pronunció tras la convocatoria de su hijo a la Selección Argentina

Después de confirmarse su presencia en la Selección Argentina Sub-20, Omar Pérez se pronunció en redes sociales con una foto de su hijo vistiendo la camiseta 'albiceleste' y escribió: "Tu felicidad siempre es la mía, pa. ¡Seguí creciendo, animal! Todo sacrificio tiene recompensa. ¡Que nada ni nadie te quite eso!

Ante los rumores que se generaron después de lo sucedido, la última frase escrita por Omar Pérez creó una nueva polémica y los seguidores se preguntan para quién podría estar dirigida, además de confirmar que sí existiría algún tipo de problema con alguien.

Sudamericano Sub-20 en Medellín: Franco Pérez podría ser rival de Colombia

El Sudamericano Sub-20, que se jugará en Medellín y Envigado del 22 de enero al 7 de febrero de 2027, se disputará con dos grupos de 5 selecciones en los que los tres mejores de cada uno avanzarán al hexágonal final, por lo que la posibilidad de que Colombia y Argentina se encuentren es muy alta.