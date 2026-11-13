Karol G y Feid compartieron triunfo en los Latin Grammy 2026: ninguno subió a la tarima

Carolina Giraldo y Salomón Villada son nuevamente tema de conversación en redes sociales tras haber protagonizado algunas de las presentaciones más magistrales durante la velada de la nueva edición de los Latin Grammy 2026.

Pese a que los artistas no se toparon durante la premiación, cientos de internautas ya se encuentran comentando lo ocurrido con el galardón que ambos lograron obtener en conjunto.

Karol G y Feid ganaron juntos en los Latin Grammy 2026

Una de las categorías más esperadas de la noche fue la mejor interpretación de reggaetón en la que la canción ‘Verano rosa’ se encontraba nominada. Previo a los premios, miles de internautas y fanáticos de ambos cantantes se encontraban comentando lo que podría ocurrir en caso de que esta colaboración se pudiera llevar el premio.

Más allá de las expectativas, la canción del álbum ‘Tropicoqueta’ se llevó el triunfo de la noche. Sin embargo, el anuncio de la misma causó gran inquietud entre los asistentes ya que ninguno de los dos subió al escenario para recibir el galardón que obtuvieron.

Cabe recalcar que este premio se otorgó en la pre-gala que se lleva a cabo antes de la gala oficial de la premiación a la cual asisten la mayoría de los artistas más influyentes y se entregan los galardones principales.

Hasta el momento, ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado ante el triunfo que hoy los ha vuelto a unir ante millones de espectadores y críticos musicales en el mundo. Además, usuarios aseguran que ninguno de los dos cantantes se topó ni en la alfombra roja ni en la premiación.

Sin embargo, otros usuarios aseguran que Carolina se encontraba en una de las primeras filas frente a la tarima en donde Feid también llevó a cabo sus presentaciones de la noche.

Karol G recibe premios en los Latin Grammy 2026

Por otro lado, Giraldo sorprendió durante la velada ya que la mujer también logró llevarse el premio a mejor álbum de la categoría urbana por ‘Tropicoqueta’ y presentó su canción ‘Ese hombre es malo’ junto a una orquesta y un grupo de mariachis.

La presentación de la mujer ya es una de las más exaltadas ya que esta lució con un auténtico vestido mariachi de color dorado que la hizo brillar en medio del importante escenario.