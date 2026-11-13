Congreso de EE. UU. cita a ex presidente de Nvidia Jensen Huang por caso de presunto espionaje ligado a China

La dimisión de Jensen Huang, histórico líder y cofundador de Nvidia, ha desencadenado una crisis sin precedentes para la compañía de semiconductores y para toda la industria de la inteligencia artificial.

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El empresario, que durante más de tres décadas dirigió la empresa responsable de algunos de los chips más avanzados del mundo, se encuentra ahora en el centro de una controversia que mezcla acusaciones de espionaje, seguridad nacional, relaciones personales y la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.

El escándalo ha borrado cerca de medio billón de dólares de la capitalización bursátil de Nvidia y ha provocado una intensa reacción política en Washington, donde legisladores republicanos y demócratas reclaman explicaciones sobre los posibles vínculos del ejecutivo con una presunta agente china.

El Congreso intensifica la presión

El senador republicano Tim Scott anunció que ha solicitado la comparecencia de Huang y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, ante la Comisión de Banca del Senado el próximo 3 de diciembre. Según el legislador, las revelaciones conocidas en los últimos días plantean serias dudas sobre la protección de la tecnología sensible estadounidense y sus implicaciones para la seguridad nacional.

La iniciativa se suma a la petición formulada por tres comisiones de la Cámara de Representantes, que han requerido una entrevista a puerta cerrada con Huang el 1 de diciembre y han advertido de la posibilidad de emitir una citación judicial en caso de negativa.

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La controversia se intensificó después de que Huang reconociera públicamente una relación extramatrimonial. Diversos medios estadounidenses señalaron que una de las personas con las que mantuvo una relación fue Alice Huang, ex directora gerente de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur que, según los servicios de inteligencia estadounidenses, mantenía vínculos con el Ministerio de Seguridad del Estado chino. Pekín ha rechazado categóricamente estas acusaciones.

Alice Huang, ciudadana china sin parentesco con el exdirectivo de Nvidia, está vinculada además a una investigación sobre el presunto desvío de chips avanzados de inteligencia artificial hacia China, en violación de las restricciones de exportación impuestas por Washington. Las autoridades de Singapur prohibieron su regreso al país en febrero al considerar insuficientes sus explicaciones sobre la gestión de Megaspeed, aunque no la investigaron por espionaje.

A la polémica se añadió una nueva revelación publicada por The New York Times, que informó sobre una segunda relación extramatrimonial de Huang con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el área médica.

Un golpe para Nvidia y la carrera global por la IA

Tras la renuncia de Huang, Nvidia designó como directora ejecutiva interina a Colette Kress, hasta ahora directora financiera de la compañía. La salida del ejecutivo marca el final de una etapa de 33 años al frente de una empresa que transformó la industria tecnológica.

Nacido en Taiwán y residente en Estados Unidos desde su infancia, Huang cofundó Nvidia y lideró la evolución de la empresa desde un fabricante de procesadores gráficos para videojuegos hasta convertirse en la pieza central de la revolución de la inteligencia artificial. Sus chips son hoy fundamentales para entrenar y ejecutar los sistemas de IA más avanzados del mundo.

Además de ser el mayor accionista individual de Nvidia, con aproximadamente el 3,6 % de participación, Huang ejercía como asesor informal del presidente Donald Trump en cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Durante años defendió una flexibilización de las restricciones estadounidenses a la venta de semiconductores avanzados a China, argumentando que las limitaciones perjudicaban la competitividad de las empresas estadounidenses.

China ha mantenido una posición crítica frente a esas medidas. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, reiteró que los controles de exportación impuestos por Washington afectan a la estabilidad de las cadenas globales de suministro y perjudican a todas las partes involucradas.

Para los expertos, la crisis trasciende la esfera personal del exdirectivo y se inscribe en la pugna estratégica entre las dos mayores potencias económicas del mundo por el liderazgo de una tecnología considerada clave para la próxima revolución industrial.

Dan Ives, analista del banco de inversión Yorkville, calificó la renuncia como "un día negro para Nvidia y para la industria tecnológica estadounidense". Mientras tanto, Trump evitó respaldar o cuestionar abiertamente la decisión. "Si la mujer era una espía, sí. Si la mujer no era una espía, quizá sería diferente", declaró, antes de añadir que había hablado recientemente con Huang y que la situación estaba afectando profundamente a su entorno familiar.

Entretanto, las investigaciones continúan y crece la presión política para esclarecer qué sabía la Administración estadounidense sobre los presuntos vínculos entre el exdirector de Nvidia y la supuesta agente china. El desenlace podría tener repercusiones no solo para la compañía, sino también para el futuro de la política tecnológica y de seguridad nacional de Estados Unidos.