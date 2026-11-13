¿Fue un hackeo la caída mundial de Microsoft Outlook? Esto se sabe

La caída mundial de Microsoft Outlook encendió las alarmas entre millones de usuarios que encontraron dificultades para acceder a sus correos electrónicos.

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La interrupción también afectó a otras herramientas de la compañía, como Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot, y se extendió por decenas de países.

Sin embargo, Microsoft descartó, hasta el momento, tener indicios de una actividad maliciosa detrás del incidente y atribuyó la falla a una carga elevada en su infraestructura tecnológica.

¿Fue un hackeo la caída de Microsoft Outlook?

La compañía estadounidense informó que no ha encontrado evidencias que permitan relacionar la interrupción de sus servicios con un posible ciberataque.

En un balance sobre la situación, aseguró que mantiene las labores para restablecer completamente las plataformas y que la resolución del problema continúa siendo una prioridad.

Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente. Seguiremos tratando este incidente con urgencia y prioridad hasta su resolución completa.

¿Qué provocó la caída de Outlook y los demás servicios?

La incidencia comenzó el jueves 12 de noviembre y estuvo relacionada con una carga elevada en la infraestructura de Microsoft. El aumento de las exigencias sobre sus sistemas provocó dificultades en la gestión del tráfico, afectando principalmente el funcionamiento de Outlook.

Los inconvenientes no se limitaron al servicio de correo electrónico. También alcanzaron a Teams, la plataforma de comunicación y reuniones, y a Copilot, el asistente de inteligencia artificial de la compañía.

La magnitud del problema llevó a Microsoft a implementar diferentes medidas para recuperar la operatividad. Sin embargo, los primeros ajustes no ofrecieron los resultados esperados, lo que obligó a la empresa a buscar otras alternativas técnicas.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el gigante tecnológico reconoció que las modificaciones aplicadas para mejorar el funcionamiento de sus plataformas no estaban dando los resultados previstos.

La compañía explicó que estaba evaluando nuevas líneas de acción para incrementar la capacidad de sus sistemas y responder a los desequilibrios que persistían en la gestión del tráfico.

Esta situación prolongó los trabajos de recuperación y mantuvo la incertidumbre entre los usuarios que dependen de estas herramientas para sus actividades laborales y de comunicación.