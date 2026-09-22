El papa León XIV aterrizará por primera vez en Latinoamérica en noviembre de 2026

El papa León XIV prepara su primera visita a Latinoamérica entre el 6 y el 17 de noviembre en una histórica gira que pasará por 10 ciudades de Uruguay, Argentina y Perú; después de casi ocho años, desde la visita del papa Francisco a Chile y Perú en 2018, un sumo pontífice vuelve a Latinoamérica para celebrar distintas ceremonias en cada una de las ciudades elegidas.

Así será la gira del papa León XIV en Uruguay, Argentina y Perú

La gira iniciará el viernes 6 de noviembre cuando Su Santidad aterrice en Montevideo e inmediatamente se celebrará un acto de bienvenida en la Plaza Independencia; se reunirá con el presidente de la República y brindará una ceremonia en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago.

Entre el 7 y el 8 de noviembre, visitará Paysandú y Florida antes de arribar a Buenos Aires en horas de la tarde; durante su estadía en Argentina visitará las ciudades de Claypole, Córdoba y Luján. El 8 de noviembre visitará al presidente y tendrá la bienvenida en la Casa Rosada.

El 11 de noviembre aterrizará en la Base Aeronaval del Callao en Lima y se dirigirá al Palacio de Gobierno para encontrarse con la presidenta peruana; visitará Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa.

Después de varias celebraciones y reuniones con diferentes comunidades religiosas en Perú, el 16 de noviembre brindará una misa en la Base Aérea Las Palmas en Lima y emprenderá su regreso a Roma.

Regreso de León XIV a Perú, donde vivió y fue obispo

La estancia más larga de su gira será en Perú, país donde el papa León XIV vivió durante décadas y fue nombrado como obispo de la Diócesis de Chiclayo por el papa Francisco entre 2014 y 2023.

Recibió la nacionalidad peruana en 2015 y sus primeras palabras tras ser elegido como sumo pontífice fueron en español, dedicando un mensaje a la Diócesis de Chiclayo.