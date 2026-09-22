CANAL RCN
Internacional

El papa León XIV aterrizará por primera vez en Latinoamérica en noviembre de 2026

La confirmación se hizo oficial a través de un comunicado de prensa emitido por El Vaticano.

Papa León XIV regresa a Latinoamérica.
Foto: La SANTA SEDE

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
07:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El papa León XIV prepara su primera visita a Latinoamérica entre el 6 y el 17 de noviembre en una histórica gira que pasará por 10 ciudades de Uruguay, Argentina y Perú; después de casi ocho años, desde la visita del papa Francisco a Chile y Perú en 2018, un sumo pontífice vuelve a Latinoamérica para celebrar distintas ceremonias en cada una de las ciudades elegidas.

¿Cuánto ganan de pensión las monjas y los sacerdotes? La ley puso nueva regla para comunidades religiosas
RELACIONADO

¿Cuánto ganan de pensión las monjas y los sacerdotes? La ley puso nueva regla para comunidades religiosas

Así será la gira del papa León XIV en Uruguay, Argentina y Perú

La gira iniciará el viernes 6 de noviembre cuando Su Santidad aterrice en Montevideo e inmediatamente se celebrará un acto de bienvenida en la Plaza Independencia; se reunirá con el presidente de la República y brindará una ceremonia en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago.

Entre el 7 y el 8 de noviembre, visitará Paysandú y Florida antes de arribar a Buenos Aires en horas de la tarde; durante su estadía en Argentina visitará las ciudades de Claypole, Córdoba y Luján. El 8 de noviembre visitará al presidente y tendrá la bienvenida en la Casa Rosada.

El 11 de noviembre aterrizará en la Base Aeronaval del Callao en Lima y se dirigirá al Palacio de Gobierno para encontrarse con la presidenta peruana; visitará Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa.

Después de varias celebraciones y reuniones con diferentes comunidades religiosas en Perú, el 16 de noviembre brindará una misa en la Base Aérea Las Palmas en Lima y emprenderá su regreso a Roma.

Top 10 de las mejores aerolíneas del mundo, según los ‘World Airline Awards’ 2026
RELACIONADO

Top 10 de las mejores aerolíneas del mundo, según los ‘World Airline Awards’ 2026

Regreso de León XIV a Perú, donde vivió y fue obispo

La estancia más larga de su gira será en Perú, país donde el papa León XIV vivió durante décadas y fue nombrado como obispo de la Diócesis de Chiclayo por el papa Francisco entre 2014 y 2023.

Recibió la nacionalidad peruana en 2015 y sus primeras palabras tras ser elegido como sumo pontífice fueron en español, dedicando un mensaje a la Diócesis de Chiclayo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocido cantante fue víctima de un atentado y quedó gravemente herido: su esposa murió

Turismo

Top 10 de las mejores aerolíneas del mundo, según los ‘World Airline Awards’ 2026

Donald Trump

Las grandes cadenas de TV respondieron al veto de Trump a varios medios

Otras Noticias

Astrología

Mhoni Vidente realizó determinante predicción sobre Colombia: esto aseguró

La vidente analizó el panorama político en los últimos días de septiembre. Descubra aquí qué fue lo que aseguró.

Inseguridad

Aparentaban ser clientes, pero tenían oscuras intenciones: así capturaron a dos ladrones en Bogotá

Los dos criminales amenazaron a los trabajadores y luego los capturaron a pocas cuadras en Bogotá.

Finanzas personales

Cómo comprobar si una transferencia de Nequi es real en segundos

Estadio El Campín

"Compromisos adquiridos no pueden modificarse unilateralmente a pocos días de su realización": Sencia sobre préstamo de El Campín

Enfermedades

Día Mundial del Alzheimer: señales que aparecen en lo cotidiano