Reconocido cantante fue víctima de un atentado y quedó gravemente herido: su esposa murió

En la madrugada del 21 de septiembre de 2026, uno de los intérpretes de merengue más reconocidos de República Dominicana fue víctima de un grave ataque.

Se trata de Julián Oro Duro, que es oriundo de Santo Domingo, tiene 58 años y es hermano de Yiyo Sarante, el importante cantante de salsa.

Dos individuos ingresaron a su casa, situada en el sector Brisa Oriental VI de Santo Domingo, y golpearon a su esposa Zeneida Socorro hasta causarle la muerte.

Además, el artista llegó a la vivienda sobre la 1:00 de la madrugada y se encontró con los hombres, que también lo agredieron, lo dejaron gravemente herido y provocaron su traslado urgente a un centro hospitalario en el que continúa internado.

¿Qué han determinado las autoridades tras el atentado contra Julián Oro Duro y su esposa Zeneida Socorro?

La Policía de Santo Domingo ha conocido que, aparte de las agresiones físicas, los hombres habrían tomado un celular, objetos de valor y dinero en efectivo.

Sin embargo, los investigadores se encuentran inspeccionando las cámaras de seguridad y recopilando material probatorio suficiente para determinar si se trató de un robo o si hubo otras intenciones.

Mientras tanto, el cantante Julián Oro está bajo un estricto monitoreo médico en el Hospital General de la Plaza de la Salud y, según lo que se ha revelado, sufrió múltiples traumatismos en la cabeza, tiene fracturas craneofaciales en el lado izquierdo y una hemorragia subaracnoidea frontal izquierda.

No obstante, los especialistas también han aclarado que el artista dominicano ya se encuentra consciente y estable.

Este fue el mensaje de Yiyo Sarante tras la muerte de Zeneida Socorro, esposa de Julián Oro

Mediante una publicación de Instagram, Yiyo Sarante lamentó lo ocurrido en la vivienda de su hermano y le dedicó un mensaje de último adiós a Zeneida Socorro.

"Mi hermano Julián, no existen palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande. Le pido a Dios que nos dé fortaleza", inició escribiendo.

"Descansa en paz, Zeni", agregó.