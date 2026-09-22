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"Compromisos adquiridos no pueden modificarse unilateralmente a pocos días de su realización": Sencia sobre préstamo de El Campín

La entidad publicó un comunicado informando que los compromisos internacionales adquiridos ya estaban aceptados previamente por los clubes de fútbol.

Sencia confirma montaje del escenario para concierto de BTS.
Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
06:44 a. m.
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Pocas horas después de que DIMAYOR e Independiente Santa Fe confirmaran que la final de ida de la liga femenina se jugaría en el estadio El Campín el miércoles 23 de septiembre, se conoció que Sencia no autorizaría el préstamo del escenario deportivo para la disputa del encuentro.

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Una vez conocidos los rumores, la entidad encargada del manejo de El Campín publicó un comunicado el 21 de septiembre a las 10:50 de la noche, donde mencionan, entre otros puntos, que la programación tanto de eventos deportivos como de entretenimiento ya está establecida con antelación y cuenta con la aceptación de los clubes implicados.

¿Qué dice el comunicado de Sencia sobre la final de la liga femenina?

En primera instancia, la entidad informa que durante el 2026 se han realizado 53 partidos de fútbol y 5 eventos culturales de acuerdo a la programación y que en lo que resta del 2026, se seguirán realizando de acuerdo a las fechas establecidas entre clubes y autoridades correspondientes.

El punto clave del comunicado es el #3, donde informan que entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre de 2026, se tienen programadas dos actividades que impedirían el uso del escenario para partidos de fútbol; el concierto de la banda coreana BTS más la intervención de la gramilla harían imposible que la final programada para el 23 se realice en el máximo escenario de los bogotanos.

Según Sencia, dichas programaciones ya estaban en conocimiento de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol y prosiguen afirmando que los compromisos internacionales son previamente aceptados por los clubes deportivos y que las fechas no pueden ser modificadas unilateralmente a pocos días de su realización.

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¿Qué pasará con la programación de la final?

Aunque Sencia no expresó directamente que no prestará el estadio para la realización del partido, el comunicado permite inferir que las fechas estipuladas no serán modificadas y, de este modo, Dimayor junto a Santa Fe deberán actuar rápidamente para definir la nueva sede del crucial juego, tratando de no comprometer la parte deportiva y económica del club que hará las veces de local.

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