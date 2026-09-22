Aparentaban ser clientes, pero tenían oscuras intenciones: así capturaron a dos ladrones en Bogotá

Durante la noche del lunes 21 de septiembre se dio un robo en una tienda ubicada en el occidente de Bogotá.

El lugar fue una reconocida cadena de supermercado en la avenida calle 22 con carrera 40, barrio Quinta Paredes en Teusaquillo. Los delincuentes aparentaron ser clientes para robar.

¿Qué se robaron?

Las cámaras de seguridad captaron al detalle el minuto a minuto del crimen. Los dos supuestos clientes ingresaron y se dirigieron a la caja registradora. Uno de ellos estuvo hablando por algunos minutos con los trabajadores con su celular simulando que iba a pagar, mientras su cómplice observaba de cerca.

Acto seguido, este segundo hombre sacó un arma cortopunzante y amenazó a los empleados. Posteriormente, emprendieron la huida con dos sixpacks de cerveza; pero uno de los cajeros les avisó a las autoridades.

A pocas cuadras, los dos hombres, de 26 y 29 años, respectivamente; fueron capturados. Quedaron a disposición de la Fiscalía en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda.

Le cerraron el paso a hombre con carro robado

En otro hecho ocurrido en el suroccidente, específicamente en el barrio Castilla de la localidad de Kennedy, la Policía le cerró el paso a un hombre de 38 años que había hurtado un carro.

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Las autoridades precisaron que se llevó el vehículo mediante la modalidad de halado. Los uniformados, entonces, pusieron en marcha un plan candado para cortarle el recorrido al conductor.

Al final, las unidades interceptaron el carro en el barrio El Tintal y durante la inspección, se corroboró que había sido hurtado.

El Sistema de Información Estadística Delincuencial y Contravencional de la Policía precisa que durante 2026 (con corte a agosto) se han presentado 5.925 hurtos a comercio y 2.039 robos de automóviles en Bogotá.