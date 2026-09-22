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Cómo comprobar si una transferencia de Nequi es real en segundos

Aprenda a verificar si una transferencia de Nequi es real y disponible en su cuenta. Métodos oficiales de validación para prevenir fraudes.

Foto: Creada con Google Gemini

Mateo Alfonso Rey

septiembre 22 de 2026
07:35 a. m.
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Las transferencias por medio de las billeteras virtuales se han consolidado como el método de pago muy usado en Colombia. Sin embargo, el crecimiento masivo de estas plataformas también ha traído consigo nuevas modalidades de delincuencia.

Hoy en día, una de las preocupaciones más recurrentes entre comerciantes y personas naturales es el uso de comprobantes falsos, aplicaciones clonadas o pantallazos manipulados que simulan transacciones exitosas que nunca ocurrieron.

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Para contrarrestar este flagelo y proteger el patrimonio de los usuarios, Nequi cuenta con una herramienta oficial y automatizada integrada directamente en su aplicación móvil. Conocer y aplicar este procedimiento es fundamental para garantizar la seguridad financiera en cada transacción comercial.

Cómo comprobar un pago en segundos

A diferencia de lo que muchos piensan, no siempre es necesario iniciar sesión o navegar por todo el historial para verificar el saldo. La plataforma habilitó una funcionalidad específica destinada a escanear y validar la autenticidad de los recibos de pago.

Para utilizar esta opción de forma correcta, solo es necesario seguir estos pasos:

  1. Ingrese a Nequi desde su dispositivo móvil sin necesidad de completar todo el proceso de inicio de sesión avanzado si utiliza el acceso rápido al menú principal.
  2. Ubique y toque el clásico botón del signo de pesos ($) ubicado en la interfaz inicial.
  3. Pulse sobre la alternativa denominada "Comprobar un pago".
  4. La cámara de su celular se activará de forma automática. Debe enfocar el código QR que aparece en el comprobante digital que le entregó el comprador. En caso de tener la imagen guardada en el dispositivo, la plataforma permite cargarla directamente desde la galería.
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Una vez ejecutado este proceso, el sistema emitirá una respuesta inmediata en pantalla indicando si el "Pago fue confirmado", mostrando de manera detallada datos críticos como la fecha, hora exacta, valor y número de referencia.

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