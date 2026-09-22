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Mhoni Vidente realizó determinante predicción sobre Colombia: esto aseguró

La vidente analizó el panorama político en los últimos días de septiembre. Descubra aquí qué fue lo que aseguró.

Foto: captura de pantalla de redes sociales y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
07:43 a. m.
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Teniendo en cuenta que septiembre entró en su fase final, Mhoni Vidente volvió a analizar sus cartas y sorprendió con predicciones relacionadas con varios países.

Entre las visiones que tuvo la reconocida astróloga de origen cubano, hubo una en la que se habló de Colombia en medio de la continuación del nuevo mandato de Abelardo de la Espriella. ¿Qué se planteó exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente manifestó que en Colombia seguirá habiendo 'mano dura' contra el crimen

En su más reciente análisis, Mhoni Vidente indicó que, en los últimos días de septiembre, podrían presentarse múltiples movimientos políticos en Sudamérica.

Mhoni Vidente realizó nueva predicción en la que mencionó a Colombia: ¿qué dijo?
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"A partir del día 21 vienen las cartas completamente dominantes como las del As de Oro y la del mundo y eso quiere decir que se empiezan a mover los ejes políticos", detalló Mhoni Vidente.

"En Colombia, el presidente Abelardo sigue con esa 'mano dura' en cuestiones de enfrentar a todos los criminales e, incluso, mandarlos a El Salvador o a Estados Unidos", añadió la reconocida astróloga radicada en México.

¿Qué otras predicciones políticas realizó Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente analizó las elecciones que se realizarán próximamente en Brasil y aseguró que la 'derecha extrema' volvería al poder.

"Está dividida completamente la población en Brasil, pero se ve un ganador y es el de la 'derecha extrema', gracias a Marco Rubio y a Donald Trump", expresó.

"Viene ganando en la primera vuelta por cuatro o cinco puntos, lo que quiere decir que alcanzaría un 53.2 en cuestiones de porcentaje. Además, visualizo que ese mandato podría durar ocho años", también puntualizó Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente no se guardó nada y volvió a realizar una predicción sobre Colombia: ¿cuál fue?
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Asimismo, la astróloga habló de Argentina y planteó que Javier Milei necesita buscar nuevas alianzas para que el país mejore a nivel económico.

"Argentina ha estado frenando completamente su inflación, pero en el día a día no ve una mejor economía. Así que el presidente Milei va a tener que cambiar de estrategia para empezar a tener más aliados y lograr un país más favorable", concluyó Mhoni Vidente.

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