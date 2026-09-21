Las grandes cadenas de TV respondieron al veto de Trump a varios medios

El enfrentamiento entre Donald Trump y varios medios de comunicación de Estados Unidos escaló este lunes 21 de septiembre , luego de que ABC, CBS, NBC y Fox News decidieran suspender la cobertura conjunta de los actos presidenciales tras el veto impuesto por la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico.

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La medida ocurre mientras los tres medios afectados presentaron una demanda contra la administración Trump para recuperar su acceso a la Casa Blanca y cuestionaron la decisión por considerar que vulnera sus derechos constitucionales.

¿Por qué Trump vetó a CNN, MS NOW y Politico?

El presidente estadounidense anunció el viernes 18 de septiembre que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca. Trump justificó la decisión acusándolos de difundir lo que calificó como “noticias falsas” y de publicar información que, según él, no corresponde con la realidad.

“Los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos”, dijo Trump.

Los periodistas de CNN, MS NOW y Politico posteriormente fueron impedidos de ingresar al complejo presidencial y sus credenciales fueron desactivadas.

Las organizaciones rechazaron la medida y acudieron a los tribunales. En la demanda sostienen que el Gobierno no puede decidir qué medios tienen acceso a la Casa Blanca basándose en el contenido de sus coberturas. El proceso busca, inicialmente, una orden judicial que suspenda el veto.

¿Qué hicieron las grandes cadenas de televisión?

La reacción llegó desde el denominado “TV pool”, un sistema mediante el cual ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC se turnan para cubrir los desplazamientos y actividades del presidente cuando el espacio o las condiciones no permiten que todas las cadenas estén presentes.

En una declaración conjunta, las cadenas señalaron que el público tiene un interés fundamental en recibir información independiente sobre su Gobierno y cuestionaron que una administración restrinja a un medio por no estar de acuerdo con sus contenidos.

¿Qué sigue en la disputa entre Trump y los medios?

El caso ahora está en manos de la justicia estadounidense. CNN, MS NOW y Politico buscan recuperar su acceso y alegan violaciones a la libertad de prensa y al debido proceso. Una audiencia judicial fue programada para esta semana.

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Trump, por su parte, mantiene sus acusaciones contra los medios y ha defendido públicamente su decisión. El conflicto abre así una nueva disputa legal sobre los límites del poder presidencial frente al acceso de la prensa a la Casa Blanca.