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Luto: se confirmó la muerte de reconocida actriz en las últimas horas

La muerte fue confirmada por uno de sus colegas mediante un sentido mensaje.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
07:40 a. m.
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El entorno teatral se encuentra de luto en Monterrey, México, debido a que falleció una de sus actrices destacadas.

Pamela Marisa Melo, que también se destacó como cantante y tuvo participación en proyectos como 'Damas de horror' y 'Monterrey Acapella', partió de este plano terrenal a sus 32 años.

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Tras incursionar en la actuación, Pamela Marisa fundó 'Puro Teatro MTY' con la intención de promover las artes escénicas, anunciar promociones y mostrar entrevistas y reportajes con los talentos con los que se relacionaba.

En consecuencia, no solo comenzó a ser una de las caras más visibles del teatro de Monterrey, sino que también obtuvo premios por su gestión cultural.

Su deceso fue confirmado el lunes 11 de mayo de 2026 tras un mensaje del actor Renán Moreno.

Este fue el mensaje de Renán Moreno, el actor y director, tras la muerte de Pamela Marisa

Renán Moreno, en su cuenta de Instagram, escribió un sentido mensaje de condolencias por el inesperado fallecimiento de la actriz y cantante Pamela Marisa.

"Que en paz descanse Pamela Marisa. Murió la joven actriz de Monterrey, quien participó en varias puestas en escena, entre ellas 'Damas de horror' y 'Ana Frank'", indicó.

Además, sus seguidores también han expresado mensajes de luto tras lo ocurrido.

"Qué triste noticia", "que en paz descanse", "que brille la luz perpetua para ella", "estoy en shock", "qué inesperado", "fue una excelente actriz y persona", "esto es de no creer" y "mi más sincero pésame", han sido algunos de ellos.

El Teatro Nena Delgado, de Nuevo León, México, se pronunció tras la muerte de la actriz Pamela Marisa

Después de que se informó que Pamela Marisa ya no se encontraba en este plano terrenal, el Teatro Nena Delgado se solidarizó con su familia. Su mensaje fue el siguiente:

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En el Teatro Nena Delgado nos unimos a la pena que embarga a la familia, amigos y comunidad teatral por la lamentable partida de Pamela Marisa Melo, la actriz y promotora cultural. Nuestras oraciones hasta el cielo; que en paz descanse.

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