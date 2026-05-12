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Comercio entre Venezuela y los EE. UU. aumentó 22,7% en el primer trimestre de 2026

Lo que más envió el país latino a los EE. UU. fue crudo y café. Mientras, lo que más importó fueron equipos eléctricos, cereales y alimento para animales.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
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Noticias RCN

AFP

mayo 12 de 2026
09:53 p. m.
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Un contundente repunte en las ventas de crudo ha llevado el intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos a los 3.293 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026.

Según el último informe de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham), esta cifra representa un crecimiento del 22,7 % en comparación con los 2.682 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior.

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Caída de Maduro facilitó un acercamiento entre ambos países:

El auge económico es el resultado directo de una transformación profunda en el panorama político y diplomático de la región. La normalización de las relaciones entre Caracas y Washington se consolidó tras la captura de Nicolás Maduro en enero, mediante una operación militar de las fuerzas estadounidenses.

En respuesta a estos cambios, la administración estadounidense flexibilizó las sanciones contra la industria petrolera venezolana, otorgando licencias de operación a firmas extranjeras. Al respecto, Venamcham señaló:

"El crecimiento del intercambio refleja una recuperación parcial del flujo comercial bilateral, impulsada principalmente por el componente energético, en un contexto de flexibilización regulatoria selectiva y reactivación de canales comerciales formales".

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Radiografía del comercio entre ambos países:

Los datos de la United States International Trade Commission revelan que las exportaciones desde Venezuela hacia territorio estadounidense alcanzaron los 1.875 millones de dólares.

El dominio del hidrocarburo es casi total, pues el 96,53 % de dichas ventas corresponden a crudo. En el ámbito no petrolero, el café se posiciona como el segundo producto venezolano más relevante en este mercado.

Por su parte, el flujo desde Estados Unidos hacia Venezuela está compuesto principalmente por equipos eléctricos, cereales y alimento para animales.

El dinamismo del sector se ha visto reforzado por la actividad de gigantes como Chevron, que ya mantiene operaciones en el país, sumado a otras nueve empresas estadounidenses que han suscrito acuerdos estratégicos con Venezuela en los últimos meses.

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