Pasajero provocó pánico en un avión al abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo

Un pasajero abrió la puerta de emergencia de un avión de Asiana Airlines cuando la aeronave se disponía a aterrizar este 26 de mayo, indicó la compañía a la AFP, añadiendo que el vuelo aterrizó sin problemas, sin embargo, varias personas tuvieron que ser hospitalizadas.

Casi 200 pasajeros viajaban en el Airbus A321-200 con destino del Aeropuerto Internacional de Daegu, a unos 240 km al sureste de Seúl, en un vuelo doméstico.

Cuando la aeronave estaba a unos 200 metros sobre el suelo, un pasajero que estaba sentado cerca de la salida de emergencia "abrió la puerta manualmente tocando la palanca", afirmó un representante de la compañía surcoreana.

Algunos pasajeros tuvieron problemas para respirar tras la inesperada apertura de la puerta, por lo que tuvieron que ser trasladados al hospital después del aterrizaje, no obstante, las autoridades reportaron que ninguno presentó lesiones graves.

La agencia de noticias de Corea del Sur, Yonhap, indicó que nueve personas fueron hospitalizadas. Por su parte, "el pasajero fue entregado a la policía y está siendo interrogado" para aclarar sus motivos, detallaron responsables de Asiana Airlines.

Yonhap publicó un corto vídeo del incidente en el que se ve cómo el viento atravesó la puerta abierta en pleno vuelo, agitando salvajemente el pelo de los pasajeros, mientras algunos gritaban.

Otro vídeo compartido en redes sociales mostraba a los pasajeros sentados en la fila de emergencia junto a una puerta abierta, siendo azotados por fuertes vientos.

Los dos pasajeros, que llevaban puestos sus cinturones de seguridad, hacían muecas de dolor y se agarraban a los reposabrazos, intentando apartarse de la puerta.

